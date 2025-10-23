Streaming Aarhus-Nordsjaelland: Diretta TV e live gratis

Aarhus-Nordsjaelland in streaming gratis su Bet365: match di cartello nella Superliga danese (24 ottobre 2025, ore 20:00)

Stefano Sorce 23 ottobre - 15:27

Grande appuntamento in Superliga danese, dove la capolista Aarhus ospita il Nordsjaelland venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 19:00 al Ceres Park Vejlby. Il match apre la 13ª giornata e mette di fronte due squadre ambiziose: l'Aarhus, lanciatissima verso l'Europa, e un Nordsjælland in cerca di continuità per rientrare nella corsa ai piazzamenti europei.

Stato di forma delle squadre — L’Aarhus è protagonista di una stagione straordinaria: primo posto in classifica con 8 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. La squadra allenata da Jakob Poulsen gioca un calcio aggressivo e moderno, basato sul possesso palla e sulle accelerazioni sulle fasce. Al Ceres Park Vejlby, temporanea casa dei bianconeri in attesa del nuovo stadio di Kongelunden, l’Aarhus è praticamente imbattuto, con 5 vittorie consecutive. L’attacco è il punto di forza: la coppia Mortensen-Anderson è in gran forma, supportata dai tagli di Bjur e dagli inserimenti di Poulsen dalla mediana.

Il Nordsjaelland, sesto in classifica con 24 punti, è in piena corsa per un posto in Europa. Nonostante il potenziale offensivo, la squadra di Johannes Hoff Thorup ha mostrato segni di discontinuità: sei vittorie e quattro sconfitte nelle ultime dieci partite. Le transizioni offensive restano l’arma principale, ma la fragilità difensiva (1,3 gol subiti a gara) continua a penalizzare il rendimento. Il successo per 2-1 ottenuto all’andata ha dato fiducia, ma la trasferta di Aarhus rappresenta una delle prove più dure del campionato.

Le probabili formazioni di Aarhus-Nordsjaelland — L’Aarhus di Jakob Poulsen scenderà in campo con un 3-4-3 molto offensivo, fedele al suo marchio di fabbrica. Tra i pali ci sarà Hansen, protetto da una linea difensiva a tre composta da Dalsgaard, Carstensen e Kahl. Sulle fasce agiranno Bejimo ed il sudafricano Links, esterno molto veloce e forte, chiamati a garantire ampiezza e spinta costante, mentre in mezzo al campo il capitano Poulsen sarà il cervello della squadra, affiancato da Yakob, equilibratore e incursore. Davanti, il tridente formato da Bech, Mortensen e Arnstad promette velocità, pressing alto e fantasia, con Mortensen che agirà da punto di riferimento centrale, pronto a sfruttare il suo perentorio colpo di testa.

Il Nordsjaelland di Johannes Thorup risponderà con un 4-3-3 più prudente ma comunque votato al gioco rapido e tecnico. In porta confermato Hansen, mentre la difesa sarà composta da Ankersen e Lahteenmaki sugli esterni, con la coppia centrale Acquah-Markmann a guidare la retroguardia. A centrocampo il regista Janssen avrà il compito di impostare l’azione, coadiuvato da Berthelsen e Rojkjaer, che garantiranno dinamismo e copertura. Il tridente offensivo sarà formato dall'ex Roma Solbakken e Amoako larghi ai lati, con l'ex attaccante del Pisa Lind schierato da punta centrale.

Aarhus (3-4-3): Hansen, Dalsgaard, Carstensen, Kahl, Bejimo, Poulsen, Yakob, Links, Bech, Mortensen, Arnstad. Allenatore: Poulsen.

Nordsjaelland (4-3-3): Hansen, Ankersen, Acquah, Markmann, Lahteenmaki, Janssen, Berthelsen, Rojkjaer, Solbakken, Lind, Amoako. Allenatore: Thorup.

