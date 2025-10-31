derbyderbyderby streaming Streaming Atletico Madrid-Siviglia: la Liga in Diretta Tv e LIVE Gratis

Atletico Madrid-Siviglia, undicesima giornata di Liga: info partita, probabili formazioni
Sabato 1 novembre alle 16:15, il Civitas Metropolitano apre le porte a un duello di grande fascino: Atlético Madrid contro Siviglia, gara valida per l’11ª giornata della Liga EA Sports. Due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo immediato: trovare continuità.

Da una parte la solidità e la grinta del “Cholo” Simeone, dall’altra il coraggio e l’entusiasmo del nuovo corso guidato da Almeyda. Scopri come seguire la sfida di Liga Atletico Madrid-Siviglia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Atletico Madrid-Siviglia: dove vedere la Liga in Tv e in Streaming

    • Qui Atletico Madrid

    Dopo la pesante caduta in Champions League contro l’Arsenal, i Colchoneros hanno reagito da grande squadra, conquistando un 0-2 preziosissimo sul campo del Betis. Un successo che ha riportato serenità e confermato la quarta posizione in classifica con 19 punti, segnale di un gruppo che, nonostante qualche scivolone, resta tra le potenze più costanti della Liga.

    Qui Siviglia

    Sul fronte opposto, il Siviglia vive una fase più complicata. Dopo l’impresa casalinga contro il Barcellona, la squadra di Almeyda ha incassato due sconfitte consecutive, l’ultima per 2-1 in casa della Real Sociedad. Un passo indietro che riporta i biancorossi a metà classifica, con 13 punti e tanta voglia di ritrovare equilibrio.

    La sfida con l’Atlético rappresenta dunque un banco di prova durissimo, utile a capire se questa squadra possa davvero competere per l’Europa o se dovrà accontentarsi di una stagione di transizione.

    Probabili formazioni

    ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Koke, Barrios; Simeone, Baena, Nico Gonzalez; Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

    SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Carmona, Marcao, Cardoso, Suazo; Gudelj, Sow; Juanlu, Alfon, Vargas; Romero. Allenatore: Matias Almeyda.

    Atletico Madrid-Siviglia

