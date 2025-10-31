Segui Bulls-Knicks in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 01:02)

Nel ricchissimo palinsesto dell'NBA Haloween spicca Bulls-Knicks, match tutto nelle eastern conference. La sfida Chicago, ancora imbattuta e NY, è prevista il 31 ottobre all'1 di notte ora italiana allo United Center.

Bulls-Knicks sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Bulls-Knicks sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bulls-Knicks nella sezione Live Streaming.

Bulls-Knicks, come arrivano i due team a questo match? — Chicago è in testa alla eastern conference assieme a Philadelphia, entrambe con un record di 4 vittorie e zero sconfitte. I Bulls hanno battutto nell'ordine: Pistons, Magic, Hawks e Kings con Sacramento battuta in casa 126-113 con un Buzelis da 27 punti e 5 rilbalzi.

Record del 50% per New York che dopo le due vittorie iniziali contro Cavs e Celtics, si è arenata prima contro gli Heat e poi contro i Bucks. Nello specifico la trasferta di Milwaukee è finita 121-111 con un'altalena di emozioni e con un Brunson da 36 punti. Per gli amanti delle statistiche, 2 degli ultimi 4 scontri diretti fra i due team sono finiti in over time.

I probabili quintetti di partenza di Bulls-Knicks — I Bulls dovrebbero scendere sul parquet di casa con Jones playmaker, Giddey guardia, Okoro ala piccola, Buzelis ala grande e Vucevic centro. I Knicks dovrebbero partire invece con Shamet play, Brunson guardia, Anunoby e Bridges ali e Towns centro.

CHICAGO BULLS - Jones playmaker, Giddey guardia, Okoro ala piccola, Buzelis ala grande e Vucevic. All. Donovan

NEW YORK KNICKS - Shamet play, Brunson guardia, Anunoby e Bridges ali e Towns. All. Brown

