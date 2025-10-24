Streaming Independiente-Platense: Diretta TV e live gratis

Goditi Independiente-Platense in diretta streaming gratis su Bet365: gara del campionato argentino, in programma venerdì 25 ottobre alle ore 23.00

Stefano Sorce 24 ottobre - 01:31

Grande appuntamento con la Primera Division argentina venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 23:00, con la sfida tra Independiente e Platense, valida per il sesto turno del campionato. Due squadre in cerca di riscatto si affrontano in una gara che vale molto più di tre punti: l’Independiente cerca la prima vittoria stagionale, mentre il Platense punta a uscire dal momento difficile e allontanarsi dalla zona calda della classifica. Guarda ora Independiente-Platense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Independiente-Platense in diretta TV e streaming gratis — La partita sarà disponibile in diretta streaming gratuita su Bet365, piattaforma che consente agli utenti registrati di seguire l’incontro in tempo reale. Per assistere alla diretta è sufficiente aprire un conto Bet365 tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro. Questo permette di accedere non solo alla visione di Independiente-Platense, ma anche a un’ampia gamma di eventi live con statistiche aggiornate e dati in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione ideale per vivere tutta l’intensità del calcio argentino, comodamente dal tuo dispositivo e ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live di Bet365 e seguire il match in streaming.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto o effettua una scommessa

Cerca Independiente-Platense sul palinsesto di Bet365

Come arrivano le due squadre — Momento critico per l’Independiente, che si trova al 30° posto in classifica con soli 6 punti dopo 12 giornate, frutto di 6 pareggi e 6 sconfitte. La squadra di Gustavo Quinteros non è ancora riuscita a centrare una vittoria in campionato e deve fare i conti con un attacco poco produttivo: solo 6 gol segnati e 13 subiti. L’ultimo ko contro il San Martín de San Juan (0-1) ha evidenziato le difficoltà di una squadra che fatica a creare occasioni e spesso si espone a errori difensivi. In casa, il bilancio parla di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, segno di una fragilità mentale che solo un successo può scacciare. La spinta del pubblico sarà fondamentale per invertire la rotta e tentare un rilancio decisivo nella corsa salvezza.

Il Platense di Grazzini naviga in acque solo leggermente più tranquille, con 11 punti conquistati in 12 gare. Il ruolino di marcia parla di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, con 11 gol segnati e 17 subiti: numeri che riflettono una squadra imprevedibile, capace di alternare buone prestazioni a cali improvvisi. L’ultima sconfitta per 0-1 contro Rosario Central ha messo in luce i limiti difensivi della formazione, soprattutto lontano da casa, dove ha raccolto solo una vittoria in sei trasferte.Il Platense può comunque contare su alcune individualità interessanti, come Vicente Taborda e Ronaldo Martínez, in grado di accendere la manovra offensiva in qualsiasi momento.

Le probabili formazioni di Independiente-Platense — L'Independiente dovrebbe schierare Rey tra i pali, portiere di grande esperienza chiamato a guidare una retroguardia che ha bisogno di ritrovare sicurezza. In difesa agiranno Vera e Zabala sulle corsie laterali, con Lomonaco e Valdez centrali a presidiare l’area. A centrocampo, la coppia composta da Galdames e Fernandez avrà il compito di dare equilibrio alla squadra, alternando interdizione e costruzione del gioco. Sulla trequarti spazio a Montiel, pronto a muoversi tra le linee per innescare gli esterni Cabral e Abaldo, due giocatori veloci e imprevedibili. In attacco, fiducia all'ex Udinese Pussetto, terminale offensivo incaricato di concretizzare le occasioni create dal reparto avanzato.

Il Platense si dovrebbe affidare al solido Desabato tra i pali. In difesa, Saborido e Barros Schelotto copriranno le corsie, mentre Elizalde e Salomón formeranno la coppia centrale. In mediana, il duo Herrera-Picco garantirà equilibrio e copertura, cercando di interrompere le trame offensive avversarie. Sulla linea dei trequartisti ci sarà Mainero largo a destra, Zapiola centrale con compiti di regia offensiva e Martinez sulla sinistra per dare imprevedibilità al gioco. Davanti, spazio a Schor, attaccante di movimento che proverà a sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa del Rojo.

Independiente (4-2-3-1): Rey, Vera, Lomonaco, Valdez, Zabala, Galdames, Fernandez, Montiel, Cabral, Abaldo, Pussetto. Allenatore: Quinteros.

Platense (4-2-3-1): Desabato, Saborido, Elizalde, Salomon, Barros Schelotto, Herrera, Picco, Mainero, Martinez, Zapiola, Schor. Allenatore: Grazzini.

