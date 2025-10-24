La stagione regolare della Major League Soccer è finita: ora è tempo di playoff , la fase più emozionante dell’anno. Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 02:00 italiane, allo DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, l’ Inter Miami di Lionel Messi affronta il Nashville SC in un match che promette spettacolo e gol. Guarda ora Inter Miami–Nashville GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 e vivi l’inizio del cammino verso la gloria MLS.

La sfida tra Inter Miami e Nashville sarà visibile in diretta streaming gratuita su Bet365, piattaforma che consente a tutti gli utenti registrati di seguire l'incontro in tempo reale. Per assistere al match è sufficiente creare un nuovo conto Bet365 tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro, requisito che sblocca l'accesso all'intero palinsesto live. Vi informiamo che la gara sarà trasmessa anche su Apple Tv.

Stato di forma delle squadre

Qui Inter Miami — La formazione di Gerardo “Tata” Martino ha chiuso la stagione regolare al 3° posto della Eastern Conference, un risultato positivo ma non privo di incognite. L’Inter Miami continua a essere una squadra spettacolare, capace di segnare tanto ma anche di subire troppo. Solo due clean sheet nelle ultime dieci partite evidenziano un equilibrio ancora lontano. Nell’ultimo incontro, giocato proprio contro il Nashville, la squadra si è imposta con un travolgente 5-2, grazie alla tripletta di Lionel Messi, autentico trascinatore e simbolo di questa Inter da sogno. Tuttavia, l’Inter resta vulnerabile quando perde il controllo del ritmo di gioco, come dimostrato dal rocambolesco 3-5 contro Chicago: un campanello d’allarme per Martino, che chiede maggiore concentrazione e compattezza difensiva. In casa, però, il DRV PNK Stadium è una vera fortezza, dove Messi e compagni hanno perso solo una volta nelle ultime nove gare ufficiali.

Qui Nashville — Il Nashville, guidato da Gary Smith, ha terminato al 6° posto, dopo un avvio promettente e un calo nel finale di stagione. La squadra giallonera alterna prestazioni brillanti a passaggi a vuoto, segno di una mancanza di continuità che l’ha penalizzata nei momenti chiave. Cinque sconfitte nelle ultime dieci partite e una difesa spesso in difficoltà lasciano qualche dubbio, ma Nashville resta una formazione fisica e pericolosa nelle ripartenze. Il punto di riferimento offensivo è Sam Surridge, autore di una stagione superlativa per rendimento e incisività sotto porta. Accanto a lui, Hany Mukhtar rappresenta la fantasia e l’imprevedibilità, ma contro l’Inter Miami servirà una prestazione perfetta in entrambe le fasi per poter sperare nel colpaccio.

Le probabili formazioni di Inter Miami-Nashville — Il tecnico Tata Martino si affida all’esperienza di Rios tra i pali, con Weigandt e Jordi Alba esterni di spinta e la coppia Lujan–Picart al centro della difesa. Davanti alla retroguardia agiscono Sergio Busquets, regista basso, e Bright, mezzala dinamica incaricata di supportare sia la fase difensiva che l’impostazione. Sulla linea dei trequartisti, Allende e Rodriguez agiranno ai lati di Lionel Messi, libero di muoversi tra le linee e ispirare il gioco offensivo. In avanti, spazio a Luis Suárez, centravanti esperto e letale in area di rigore.

Dall’altra parte, Gary Smith conferma Willis tra i pali, protetto da una linea difensiva solida formata da Najar, Maher, Zimmerman, pericoloso nelle aree avversarie di testa, e Lovitz. A centrocampo, equilibrio e fisicità con Tagseth, Yazbek e Muyl, un terzetto compatto che avrà il compito di rompere il possesso avversario e rilanciare rapidamente l’azione. In attacco, Hany Mukhtar sarà il faro offensivo partendo da destra, Shaffelburg agirà sull’altra corsia per sfruttare la sua velocità, mentre il centravanti Sam Surridge sarà il riferimento avanzato per colpire la difesa di Miami.

Inter Miami (4-2-3-1): Rios, Weigandt, Lujan, Picart, Alba, Busquets, Bright, Allende, Messi, Rodriguez, Suarez. Allenatore: Martino.

Nashville (4-3-3): Willis, Najar, Maher, Zimmerman, Lovitz, Tagseth, Yazbek, Muyl, Mukhtar, Surridge, Sheffelburg: Allenatore: Smith.

