Sudafrica-Nigeria: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Nigeriani praticamente obbligati a vincere e per farlo si affideranno all'atalantino Lookman ed all'ex Milan Chukwueze: ai padroni di casa potrebbe andar bene anche un pari.

Stefano Sorce 8 settembre - 14:46

Martedì 9 settembre, alle ore 18:00, Sudafrica e Nigeria si sfideranno al Toyota Stadium di Bloemfontein, con una capienza di circa 46.000 spettatori, per l’ottava giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La posta in palio è altissima, soprattutto per le Super Eagles, costrette a conquistare i tre punti per non abbandonare definitivamente il sogno di partecipare alla fase finale negli Stati Uniti, Messico e Canada. I padroni di casa sono pronti a sfruttare il vantaggio in classifica e il fattore campo.

Dove vedere Sudafrica-Nigeria in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Sudafrica-Nigeria, in programma martedì 8 settembre alle ore 18.00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Sudafrica arriva all’appuntamento forte del primo posto nel Gruppo C, frutto di una seconda parte di qualificazioni convincente che ha permesso ai Bafana Bafana di staccare le avversarie e consolidare la leadership. I padroni di casa hanno l’opportunità di avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, puntando anche al fattore campo per chiudere i conti già in questa fase. La sfida d'andata tra le due nazionali è finita in pareggio, per effetto delle reti di Zwane per il Sudafrica e di Dele-Bashiru per i padroni di casa.

La Nigeria, invece, naviga in acque complicate. Gli otto pareggi accumulati nelle prime giornate hanno reso impervia la rincorsa al primo posto, e ora ogni passo falso potrebbe compromettere il sogno mondiale. La squadra di coach Chelle, che farà a meno dell'ìnfortunato Osimhen, dovrà necessariamente centrare la vittoria per mantenere vive le speranze, contando sulle giocate di Lookman, Dessers e Chukwueze.

Le probabili formazioni di Sudafrica-Nigeria — Il Sudafrica dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1, con Williams tra i pali e una linea difensiva composta da Modiba, Ngezana, Mbokazi e Mobbie. A centrocampo agiranno Le Roux e Mkoena come coppia di incontristi, mentre Nkota, Mofokeng e Appollis avranno il compito di supportare l’attacco e creare occasioni per Rayners, unica punta del reparto offensivo.

La Nigeria, invece, potrebbe rispondere con un 4-4-2 più equilibrato, con Nwabali in porta, una retroguardia formata da Aina, Troost-Ekong, Fredrick e Bassey e un centrocampo dinamico con Chukwueze, Ndidi, Iwobi e Simon. In avanti, Dessers e Lookman formeranno la coppia d’attacco, chiamata a finalizzare le azioni e a dare profondità alla manovra delle Super Eagles.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams, Modiba, Ngezana, Mbokazi, Mobbie, Le Roux, Mkoena, Nkota, Mofokeng, Appollis, Rayners. Allenatore: Broos.

NIGERIA (4-4-2): Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Fredrick, Bassey, Chukwueze, Ndidi, Iwobi, Simon, Dessers, Lookman. Allenatore: Chelle.