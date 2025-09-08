Martedì 9 settembre, alle ore 18:00, Sudafrica e Nigeria si sfideranno al Toyota Stadium di Bloemfontein, con una capienza di circa 46.000 spettatori, per l’ottava giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La posta in palio è altissima, soprattutto per le Super Eagles, costrette a conquistare i tre punti per non abbandonare definitivamente il sogno di partecipare alla fase finale negli Stati Uniti, Messico e Canada. I padroni di casa sono pronti a sfruttare il vantaggio in classifica e il fattore campo.
Lo streaming live
Sudafrica-Nigeria: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Sudafrica-Nigeria in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match tra Sudafrica-Nigeria, in programma martedì 8 settembre alle ore 18.00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
Il Sudafrica arriva all’appuntamento forte del primo posto nel Gruppo C, frutto di una seconda parte di qualificazioni convincente che ha permesso ai Bafana Bafana di staccare le avversarie e consolidare la leadership. I padroni di casa hanno l’opportunità di avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, puntando anche al fattore campo per chiudere i conti già in questa fase. La sfida d'andata tra le due nazionali è finita in pareggio, per effetto delle reti di Zwane per il Sudafrica e di Dele-Bashiru per i padroni di casa.
La Nigeria, invece, naviga in acque complicate. Gli otto pareggi accumulati nelle prime giornate hanno reso impervia la rincorsa al primo posto, e ora ogni passo falso potrebbe compromettere il sogno mondiale. La squadra di coach Chelle, che farà a meno dell'ìnfortunato Osimhen, dovrà necessariamente centrare la vittoria per mantenere vive le speranze, contando sulle giocate di Lookman, Dessers e Chukwueze.
Le probabili formazioni di Sudafrica-Nigeria—
Il Sudafrica dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1, con Williams tra i pali e una linea difensiva composta da Modiba, Ngezana, Mbokazi e Mobbie. A centrocampo agiranno Le Roux e Mkoena come coppia di incontristi, mentre Nkota, Mofokeng e Appollis avranno il compito di supportare l’attacco e creare occasioni per Rayners, unica punta del reparto offensivo.
La Nigeria, invece, potrebbe rispondere con un 4-4-2 più equilibrato, con Nwabali in porta, una retroguardia formata da Aina, Troost-Ekong, Fredrick e Bassey e un centrocampo dinamico con Chukwueze, Ndidi, Iwobi e Simon. In avanti, Dessers e Lookman formeranno la coppia d’attacco, chiamata a finalizzare le azioni e a dare profondità alla manovra delle Super Eagles.
SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams, Modiba, Ngezana, Mbokazi, Mobbie, Le Roux, Mkoena, Nkota, Mofokeng, Appollis, Rayners. Allenatore: Broos.
NIGERIA (4-4-2): Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Fredrick, Bassey, Chukwueze, Ndidi, Iwobi, Simon, Dessers, Lookman. Allenatore: Chelle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA