Domani sera non si potrà assolutamente sbagliare e scopriremo chi tra Sudtirol e Bari sarà costretta a scendere in Serie C, nella gara valida per il playout di cadetteria. Le due squadre ripartono dallo 0-0 del San Nicola, motivo per cui ai padroni di casa basta non perdere in virtù della migliore posizione in classifica e, motivo per cui, i pugliesi a loro volta sono chiamati a dare tutto per evitare la catastrofe.

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Sudtirol-Bari, il regolamento e dove vederla

Come accennato, ilparte avvantaggiato perché se la partita dovesse finire in parità al termine dei 90', rispetto ai turni preliminari dei playoff, non si andrà ai tempi supplementari. Questi ultimi, in base al regolamento, si sarebbero disputati solo se altoatesini e pugliesi avessero chiuso la stagione regolare a pari punti. Il, dunque, è obbligato a vincere per evitare quella che sarebbe una clamorosa retrocessione in Serie C.

La partita verrà trasmessa domani sera alle 20:00 in esclusiva su DAZN. Per vedere sul piccolo schermo la sfida tra la compagine di Castori e quella di Longo è necessario installare l'app sulla propria smart tv, o se si è già in possesso basta mettere le proprie credenziali. La partita la si potrà seguire anche in streaming tramite app su pc, smartphone, tablet e console. Come terza opzione c'è Amazon Prime Video e OneFootball abbonandosi al servizio a pagamento “LaB Channel”.

Moreno Longo, allenatore del Bari

Come arrivano le squadre alla partita

Due squadre che solo pochi anni fa lottavano per le zone alte della classifica e che adesso si ritrovano in lotta per la salvezza, ma solo una delle due resterà in Serie B. Il Sudtirol arriva alla partita galvanizzato dall'importante pareggio a reti bianche lo scorso venerdì al San Nicola, motivo per cui basterà non perdere e la spinta del proprio pubblico può rivelarsi un'arma in più. Ma guai a prendere l'impegno sotto gamba.

Più arduo sarà il compito del Bari. Certamente una delle più grandi delusioni della stagione. Solo 3 anni per pochi secondi sfiorò la promozione in Serie B e adesso si trova con un piede nella terza serie. Quasi impensabile fino a poco tempo fa. Domani sera la squadra di Longo dovrà assolutamente vincere per evitare la catastrofe e, di conseguenza, il fallimento del progetto De Laurentis. Le due vittorie di fila nelle ultime due giornate contro Entella e Catanzaro avevano ridato fiducia ai biancorossi ma il pareggio casalingo a reti bianche è stato un nuovo grande passo indietro che ha fatto riemergere il malcontento di una piazza già delusa.

🚨🚨 فوضى واشتباكات في مدرجات رينزو باربيرا خلال مباراة باليرمو و كاتانزارو 😳🇮🇹



⚠️ تقارير إيطالية أكدت تعرض عائلة المدير الرياضي لكتانزارو تشيرو بوليتو ووالدي المدرب ألبرتو أكويلاني للاعتداء ، مع نقل بعضهم إلى المستشفى وسط حالة صدمة كبيرة ❌🚑



⚠️ جماهير باليرمو من جهتها نفت… pic.twitter.com/vfq9tgoYWi — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) May 20, 2026

Le probabili formazioni

Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davi; Pecorino, Merkaj.Castori.

Bari (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Esteves, Maggiore, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao. Allenatore: Longo.

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