Suns-Jazz live: streaming gratis e diretta TV della notte NBA di Halloween

Segui Suns-Jazz in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 03:02)

Phoenix Suns e Utah Jazz si scontrano in un match di western conference di NBA nel giorno di Halloween. Il match della PHX Arena è in programma il 31 ottobre alle 3 di notte.

Guarda Suns-Jazz GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Suns-Jazz in diretta TV e streaming gratis — Suns-Jazz sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Suns-Jazz sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Suns-Jazz in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Suns-Jazz nella sezione Live Streaming.

Suns-Jazz, tutto quello che c'è da sapere sul match — Inizio di NBA 2025/2026 a dir poco complicato per i Suns che dopo 5 gare giocate hanno uno dei peggiori record della lega con 1 sola vittoria, arrivata fra l'altro nella gara inaugurale. Poi si sono susseguite 4 sconfitte di cui l'ultima alquanto sfortunata di un solo punto in casa contro Memphis. In quel match Booker è stato top scorer assoluto con 32 punti ma non è bastato.

Record al 50% per i Jazz che finora hanno alternato una vittoria ad una sconfitta, ultima delle quali in casa 134-136 contro i Blazers con una super rimonta nel quarto periodo che però non è bastata, così come non sono bastati i 32 punti del solito Markkanen. Le due squadre si sono affrontate già 3 notti fa a campi invertiti col successo di Utah ai supplementari.

I probabili quintetti di partenza di Suns-Jazz — Phoenix dovrebbe partire con Booker playmaker, Allen guardia, Brooks e Dunn ali e Ighodaro numero 5. Gli ospiti potrebbero rispondere con lo stesso quintetto che ha battuto i Suns 3 notti fa: George play, Mykhaliuk guardia, Markkanen ala piccola, Filipowski ala grande e Kessler centro.

PHOENIX SUNS - Booker playmaker, Allen guardia, Brooks e Dunn ali e Ighodaro. All. Ott

UTAH JAZZ - George, Mykhaliuk, Markkanen, Filipowski, Kessler. All. Hardy

Non perdere l’occasione di seguire Suns-Jazz in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Suns-Jazz in streaming live gratis su Bet365!