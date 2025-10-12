Due settimane all'ultimo master 1000 della stagione, quello di Parigi. Il circus dell'ATO fa tappa in Kazakistan ad Almaty, in Belgio a Bruxellese in Svezia per l'ATP 250 di Stoccolma in programma sull'artificiale al chiuso dal 13 al 19 ottobre. Con Bet365 puoi seguire l'ATP Stoccolma GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato? Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
TENNIS IN STREAMING
Tennis, ATP Stoccolma: dove vedere il torneo in diretta tv e streaming live
Dove vedere l'ATP 250 Stoccolma in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di tutto l'ATP Stoccolma è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto ATP 250 di Stoccolma direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Puoi registrati ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis il torneo in streaming live. Puoi vedere l'ATP di Shangai anche in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGO, NOW.
ATP Stoccolma, storia e albo d'oro del torneo—
Grande tradizione nei paesi scandinavi per l'ATP di Stoccolma che si gioca dal 13 al 19 ottobre al Gran Prix Tennis Circuit visto che la prima volta risale al 1969. Questo evento giunto alla sua 56esima edizione con 700 mila euro di montepremi vanta un albo d'oro di tutto rispetto. Il recordmen di vittorie l'americano McEnroe con 4 successi mentre l'unico italiano a trionfare fu Panatta nel 1975. Nel 2024 Tommy Paul socnfisse in finale in 2 set il bulgaro Dimitrov.
ATP 250 Stoccolma, entry list e favoriti del torneo—
L'americano campione in carica non sarà presente al torneo e quindi non potrà difendere il titolo. Nelle 8 teste di serie invece troviamo il numero 11 e il numero 12 del mondo, ovvero Rune e Ruud chiamati da media e opinione pubblica ad un testa a testa nordico. Ma i due dovranno vedersela con i vari Shapovalov, Humbert, Griekspoor, Muller, Popyrin e Carabelli. Il duo Bolelli-Vavassori saranno invece numero 1 del seeding per quanto riguarda il tabellone del doppio.
