Thunder-Kings live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Martedì 28 ottobre all'1 di notte il menu NBA offre un interessante Oklahoma City Thunder-Sacramento King in western conference. Il match del Paycom Center sarà l'occasione per vedere all'opera i campioni del mondo in carica.

Verso Thunder-Kings, lo stato di forma dei due team — Nel momento in cui stiamo scrivendo questa preview i campioni in carica dei Thunder sono 3-0 ma prima del match interno coi Kings, sulla carta abbordabile, saranno impegnati nella difficile trasferta di Dallas. Prima del viaggio in Texas OKC ha sconfitto Rockets, Pacers e Hawks, questi ultimi spazzati via 117-100 con un Holmgren da 31 punti e 11 rimbalzi.

Se i Thunder saranno in back-to-back i Kings avranno un giorno in più di riposo. Sacramento ha finora collezionato 1 vittoria e 2 sconfitte, battendo i Jazz e perdendo contro Suns e Lakers. Nello specifico contro LA il match si è chiuso 127-120 dove non sono bastati i 32 punti di LaVine. Sacramento non batte OKC dal 2023, ovvero da 5 scontri diretti.

I probabili quintetti di partenza di Thunder-Kings — I Thunder scendono in campo con Wallace playmaker, Gilgeous-Alexander guardia, Holmgren ala piccola, Dort ala grande e Hartenstein centro. I Kings rispondono con Schroder play, Ellis guardia, LaVine ala piccola, DeRozan ala grande e Sabonis centro.

OKLAHOMA CITY THUNDER - Wallace playmaker, Gilgeous-Alexander guardia, Holmgren ala piccola, Dort ala grande e Hartenstein. All. Daingneault

SACRAMENTO KING - Schroder play, Ellis guardia, LaVine ala piccola, DeRozan ala grande e Sabonis. All. Christie

