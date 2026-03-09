Tondela-Rio Ave: dove vedere la Liga Portugal in Streaming e in TV

Tondela-Rio Ave: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 09:59)

All’Estádio João CardosoTondela e Rio Ave si affrontano in uno scontro diretto che profuma fortemente di salvezza, una gara in cui i tre punti valgono molto più della semplice posizione in classifica perché possono cambiare completamente l’inerzia della stagione di entrambe. In fondo alla graduatoria ogni dettaglio conta e questa sfida della venticinquesima giornata arriva in un momento particolarmente delicato per tutte e due.

Tondela-Rio Ave: dove vedere la Serie A Portoghese in Streaming e in Tv — TONDELA RIO AVE LIGA PORTUGAL DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Tondela-Rio Ave in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Tondela — Il Tondela arriva all’appuntamento con una sensazione leggermente più positiva rispetto a qualche settimana fa. La squadra allenata dall’italiano Cristiano Bacci resta penultima in classifica, ma nelle ultime giornate ha dato segnali incoraggianti, soprattutto dal punto di vista della solidità mentale.

Dopo un periodo difficile a gennaio, con tre sconfitte consecutive che avevano fatto precipitare l’umore dell’ambiente, gli Auriverdes hanno iniziato a muovere la classifica con continuità. Una vittoria importante sul campo dell’Estrela Amadora e poi quattro pareggi consecutivi hanno costruito una piccola serie positiva che, pur non essendo spettacolare, ha restituito fiducia a un gruppo che aveva bisogno soprattutto di stabilità.

Qui Rio Ave — Dall’altra parte c’è un Rio Ave che arriva con parecchie ferite aperte, soprattutto sul piano dei risultati. La squadra guidata da Sotiris Sylaidopoulos vive una fase complicata della stagione e i numeri parlano chiaro: sette partite consecutive senza vittorie. Una striscia negativa che ha trascinato il club nella zona più pericolosa della classifica, quella che significherebbe spareggio salvezza. Nell’ultimo turno il pareggio per 0-0 contro il Famalicao ha almeno interrotto una serie pesantissima di sei sconfitte di fila, ma resta la sensazione di una squadra che fatica terribilmente a trovare continuità.

Probabili formazioni — Tondela (4-3-3): Bernardo; Bebeto, Marques, Medina, Conceicao; Hodge, Sithole, Maranhao; Cicero, Aiko, Kimpioka. Allenatore: Cristiano Bacci

Rio Ave (4-3-3): Van der Gouw; Brabec, Mancha, Abbey, Vrousai; Nikitscher, Spikic, Richards; Bezerra, Folgado Monteiro, Blesa. Allenatore: Sotiris Sylaidopoulos

