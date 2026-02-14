Torino-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

14 febbraio 2026

All'Olimpico Grande Torino andrà in scena Torino-Bologna. I granata arrivano al match in un periodo piuttosto favorevole dopo un avvio stagionale da dimenticare. Da dimenticare invece sono le ultime partite della formazione degli ospiti: quattro sconfitte consecutive.

Il match valido per la venticinquesima giornata di Serie A è in programma domenica 15 febbraio alle ore 18:00. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Torino-Bologna, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale ZONA DAZN.

La situazione delle due squadre — Il Torino si trova in tredicesima posizione e vanta 27 punti conquistati nelle prime ventitré giornate di campionato. Quanto ai risultati negli ultimi cinque incontri, figurano il successo casalingo ai danni del Lecce e il pareggio sul campo della Fiorentina. Precedentemente però, i granata avevano rimediato diverse sconfitte, come quella contro l'Udinese, seguita da Atalanta, Roma e Como. Tuttavia, nel momento più difficile di Vlasic e compagni arriva il successo agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma, anche se poi il cammino si arresta al turno successivo contro la corazzata nerazzurra di Cristian Chivu.

Il Bologna invece necessita di qualcosa in più se l'obiettivo al termine della stagione sarà conquistare nuovamente un poso in Europa. La classifica parla chiaro e il piazzamento dei rossoblù è infelice: decimo posto e 30 punti, quindi distanti 11 punti dalla sesta posizione attualmente, presidiata dal Como di Fabregas. La formazione di Italiano arriva al match contro i granata da quattro sconfitte consecutive, collezionate nell'ordine, Fiorentina, Genoa, Milan, e Parma, mentre l'ultima vittoria risale al 15 gennaio sul campo del Verona. Un momento difficile quello della formazione di Italiano, al quale si aggiunge anche l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio. Adesso per il Bologna non ci sono altre opportunità, se vorrà l'Europa, dovrà risalire la china e conquistare il posto necessario in classifica.

Probabili formazioni di Torino-Bologna — Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Padersen, IIkhan, Casadei, Vlasici, Lazaro; Simeone, Adams. Allenatore: Marco Baroni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro Allenatore: Vincenzo Italiano