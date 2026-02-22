Tottenham-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 17:30 di domenica 22 febbraio al Tottenham Hotspur Stadium

22 febbraio 2026

La domenica di Premier League si chiude con il North London Derby tra Tottenham e Arsenal. Una delle sfide inglesi più sentite è in programma alle ore 17:30 ed è valida per la ventisettesima giornata. I padroni di casa sono pericolosamente vicini alla zona retrocessione e sono costretti a fare punti. Gli ospiti devono rispondere alla vittoria del Manchester City e allungare al primo posto. Ecco dove vedere Tottenham-Arsenal in diretta tv e streaming.

Tottenham-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e in programma alle ore 17:30 di domenica 22 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 252 del telecomando. Per vederla in streaming, invece, le possibilità sono due: su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — In campionato il Tottenham è in crisi nera. L'ultima vittoria risale addirittura al 28 dicembre contro il Crystal Palace. Da allora quattro pareggi e quattro sconfitte. Negli ultimi cinque incontri ha perso con West Ham (1-2), Manchester United (2-0) e Newcastle (1-2), mentre ha pareggiato con Burnley (2-2) e Manchester City (2-2). In Champions League, però, ha guadagnato il passaggio diretto agli ottavi battendo l'Eintracht per 0-2.

Meno grave la situazione in Premier dell'Arsenal, anche se nell'ultimo mese e mezzo ha perso diversi punti sul Manchester City. In questo lasso di tempo i Gunners hanno vinto due volte (contro Leeds per 0-4 e contro Sunderland per 3-0), pareggiato quattro (con Liverpool e Forest per 0-0, con Brentford per 1-1 e con il Wolverhampton per 2-2) e perso una con il Manchester United (2-3).

Le probabili formazioni — La lista degli indisponibili per il Tottenham è molto lunga e composta da quasi tutte prime scelte. Sono ancora fuori per infortunio Bentancur, Maddison, Richarlison, Bergvall, Udogie, Danso, Porro, Kudus e Kulusevski, mentre Romero è squalificato. Situazione decisamente migliore per l'Arsenal, che ha fuori solo Dowman e Merino. I due allenatori dovrebbero scendere così in campo:

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Gray, Dragusin, van de Ven, Spence; Gallagher, Bissouma, Sarr; Tel, Solanke, Simons. Allenatore: Igor Tudor.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.