derbyderbyderby streaming Tottenham-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

PREMIER LEAGUE

Tottenham-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Tottenham Arsenal dove vedere
La sfida è in programma alle ore 17:30 di domenica 22 febbraio al Tottenham Hotspur Stadium
Filippo Montoli
Filippo Montoli

La domenica di Premier League si chiude con il North London Derby tra Tottenham e Arsenal. Una delle sfide inglesi più sentite è in programma alle ore 17:30 ed è valida per la ventisettesima giornata. I padroni di casa sono pericolosamente vicini alla zona retrocessione e sono costretti a fare punti. Gli ospiti devono rispondere alla vittoria del Manchester City e allungare al primo posto. Ecco dove vedere Tottenham-Arsenal in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Tottenham-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e in programma alle ore 17:30 di domenica 22 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 252 del telecomando. Per vederla in streaming, invece, le possibilità sono due: su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

In campionato il Tottenham è in crisi nera. L'ultima vittoria risale addirittura al 28 dicembre contro il Crystal Palace. Da allora quattro pareggi e quattro sconfitte. Negli ultimi cinque incontri ha perso con West Ham (1-2), Manchester United (2-0) e Newcastle (1-2), mentre ha pareggiato con Burnley (2-2) e Manchester City (2-2). In Champions League, però, ha guadagnato il passaggio diretto agli ottavi battendo l'Eintracht per 0-2.

Meno grave la situazione in Premier dell'Arsenal, anche se nell'ultimo mese e mezzo ha perso diversi punti sul Manchester City. In questo lasso di tempo i Gunners hanno vinto due volte (contro Leeds per 0-4 e contro Sunderland per 3-0), pareggiato quattro (con Liverpool e Forest per 0-0, con Brentford per 1-1 e con il Wolverhampton per 2-2) e perso una con il Manchester United (2-3).

Tottenham-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
WASHINGTON, DC - JUNE 18: Igor Tudor con la Juventus durante la partita di FIFA Club World Cup del gruppo G tra Al Ain e Juventus all'Audi Field. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

La lista degli indisponibili per il Tottenham è molto lunga e composta da quasi tutte prime scelte. Sono ancora fuori per infortunio Bentancur, Maddison, Richarlison, Bergvall, Udogie, Danso, Porro, Kudus e Kulusevski, mentre Romero è squalificato. Situazione decisamente migliore per l'Arsenal, che ha fuori solo Dowman e Merino. I due allenatori dovrebbero scendere così in campo:

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Gray, Dragusin, van de Ven, Spence; Gallagher, Bissouma, Sarr; Tel, Solanke, Simons. Allenatore: Igor Tudor.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

 

Leggi anche
Besiktas-Goztepe: diretta live e probabili formazioni
Nizza-Lorient: lo streaming gratis del match della Ligue1

© RIPRODUZIONE RISERVATA