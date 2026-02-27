Non perdere Trapani-Atalanta U23: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 14:32)

Sabato alle ore 14:30, allo Stadio Polisportivo Provinciale, va in scena una sfida delicatissima della ventinovesima giornata del Girone C di Serie C. Trapani-Atalanta U23 è un match che pesa soprattutto in chiave salvezza, con punti fondamentali in palio per evitare la zona play-out.

Dove vedere Trapani-Atalanta U23 in diretta TV e streaming gratis — Trapani-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Il momento delle due squadre — Il Trapani si trova in una posizione di classifica tutt’altro che tranquilla. I granata sono appena sopra la zona che scotta, ma condividono lo stesso bottino di punti con Latina Calcio 1932 e Cavese 1919, attualmente in area play-out. Nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro sconfitte, un rendimento che ha complicato il cammino della squadra. Nell’ultima uscita, però, è arrivato un successo importante proprio contro la Cavese, vittoria che potrebbe rappresentare un punto di svolta per ritrovare fiducia e continuità in questo momento cruciale della stagione.

L’Atalanta U23 si trova poco sopra in classifica ma attraversa un periodo decisamente più positivo. Nelle ultime tre giornate ha raccolto due pareggi e una vittoria, mostrando solidità e una maggiore continuità di risultati rispetto agli avversari. La giovane formazione nerazzurra sta dimostrando buona organizzazione e capacità di gestione delle gare, elementi fondamentali in un campionato equilibrato come quello del Girone C.

Le probabili formazioni di Trapani-Atalanta U23 — Le due squadre dovrebbero confermare l'undici sceso in campo nell'ultima giornata di Serie C. Pochi cambi, quindi, rispetto alle scelte della settimana scorsa. Di seguito vi proponiamo le possibili formazioni della sfida di sabato.

Trapani (3-4-2-1): Galeotti; Morelli, Pirrello, Motoc, Nicoli; Marcolini, Celeghin; Ortisi, Forte, Benedetti; Stauciuc. Allenatore: Aronica.

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Berto, Panada; Manzoni, Misitano, Cassa, Obrić; Ghislandi, Levak; Bergonzi. Allenatore: Bocchetti.