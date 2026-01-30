Non perdere Trento-Lecco: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 15:36)

La Serie C scende in campo sabato 31 gennaio 2026 alle ore 14:30 con la sfida tra Trento e Lecco allo Stadio Briamasco. Un confronto dal sapore equilibrato, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre in un girone dove la classifica resta estremamente corta.

Hai tre possibilità per vedere Trento-Lecco in streaming gratis

Dove vedere Trento-Lecco in diretta TV e streaming gratis — Trento-Lecco sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Trento-Lecco sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento di forma delle due squadre — Il Trento punta a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione. Davanti al pubblico amico la squadra tende a mantenere compattezza e intensità, cercando di controllare il ritmo della partita attraverso un buon lavoro di centrocampo e una fase difensiva ordinata. Il Lecco affronta la trasferta con un atteggiamento più prudente, facendo della solidità il proprio punto di forza. Lontano da casa i lombardi preferiscono abbassare i ritmi e colpire in transizione, affidandosi alla qualità dei singoli nei momenti chiave della gara.

Le probabili formazioni di Trento-Lecco — Trento e Lecco scendono in campo con un modulo a specchio: un ordinato 4-4-2 che valorizza il gioco sugli esterni mantenendo solidità tra centrocampo e difesa. I riferimenti offensivi per i lombardi sono Furrer e Sipos, mentre per i padroni di casa Ladisa e Chinetti.

Trento (4-4-2): Barlocco; Corradi, Trainotti, Fiamozzi, Maffei; Aucelli, Benedetti, Pellegrini, Fossati; Ladisa, Chinetti.

Lecco (4-4-2): Furlan; Tanco, Lovisa, Rizzo, Marrone; Metlika, Zanellato, Basili, Mallamo; Furrer, Sipos.