La Dolomiti Energia Trento torna davanti al pubblico di casa per affrontare il Napoli Basket in una sfida valida per la Lega Basket Serie A, in programma domenica 9 novembre alle 17:30.Entrambe le squadre cercano riscatto dopo le recenti sconfitte, ma i numeri e le statistiche sembrano sorridere ai trentini.
Qui Trento—
La Dolomiti Energia Trento ha iniziato la stagione con buoni risultati, ma arriva da una sconfitta esterna contro Vanoli Cremona (92-83). Nonostante il passo falso, i bianconeri restano una squadra solida, capace di imporsi in 6 degli ultimi 8 scontri diretti contro Napoli.
Qui Napoli—
Il Napoli Basket sta attraversando un periodo complicato. Dopo il ko interno per 97-90 contro Trapani, i partenopei hanno mostrato limiti difensivi e poca continuità. Fuori casa il rendimento non convince: solo due vittorie nelle ultime cinque trasferte.
I probabili quintetti di Trento-Napoli—
TRENTO: Jones, Aldridge, Steward, Jogela, Mawugbe.
NAPOLI: Mitrou-Long, Bolton, Simms, Faggian, Caruso. Magro.
