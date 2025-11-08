derbyderbyderby streaming Trento-Napoli Streaming e Diretta Live: dove vedere la Serie A di Basket

Diretta TV e Streaming Gratis

Trento-Napoli Streaming e Diretta Live: dove vedere la Serie A di Basket

Trento-Napoli Streaming e Diretta Live: dove vedere la Serie A di Basket - immagine 1
Segui Trento-Napoli: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A2 in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La Dolomiti Energia Trento torna davanti al pubblico di casa per affrontare il Napoli Basket in una sfida valida per la Lega Basket Serie A, in programma domenica 9 novembre alle 17:30.Entrambe le squadre cercano riscatto dopo le recenti sconfitte, ma i numeri e le statistiche sembrano sorridere ai trentini. Scopri come seguire la sfida di Serie A Trento-Napoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Trento-Napoli, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

—  

TRENTO NAPOLI SERIE A DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Serie A Trento-Napoli in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Palinsesto Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “Trento-Napoli” nella sezione Live Streaming.

    • Qui Trento

    —  

    La Dolomiti Energia Trento ha iniziato la stagione con buoni risultati, ma arriva da una sconfitta esterna contro Vanoli Cremona (92-83). Nonostante il passo falso, i bianconeri restano una squadra solida, capace di imporsi in 6 degli ultimi 8 scontri diretti contro Napoli.

    Qui Napoli

    —  

    Il Napoli Basket sta attraversando un periodo complicato. Dopo il ko interno per 97-90 contro Trapani, i partenopei hanno mostrato limiti difensivi e poca continuità. Fuori casa il rendimento non convince: solo due vittorie nelle ultime cinque trasferte.

    I probabili quintetti di Trento-Napoli

    —  

    TRENTO: Jones, Aldridge, Steward, Jogela, Mawugbe.

    NAPOLI: Mitrou-Long, Bolton, Simms, Faggian, Caruso. Magro.

    Non perdere l’occasione di seguire Trento-Napoli in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Lega A italiana di basket. Non perderti nemmeno un canestro di Treviso-Napoli in streaming live gratis su Bet365!

    Leggi anche
    Rayo Vallecano-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
    Streaming Chargers-Steelers | Diretta TV, orario e dove guardare il match gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA