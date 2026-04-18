La sfida tra Trento Calcio 1921 e Renate si annuncia come uno degli snodi più importanti della fase finale del campionato di Serie C (Girone A). Le due squadre sono separate da appena un punto e questo scontro diretto potrebbe risultare decisivo nella corsa al quarto posto, fondamentale in ottica playoff. Attualmente è il Trento a occupare quella posizione, ma il Renate è a ridosso e pronto al sorpasso.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI POTENZA-MONOPOLI SU BET365

Dove vedere Trento-Renate in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Trento-Renate sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre

Il match, in programma domenica alle ore 14:30, si giocherà in un clima di grande tensione agonistica, con entrambe le squadre consapevoli della posta in palio. Un successo dei padroni di casa significherebbe qualificazione matematica ai playoff, mentre un pareggio rimanderebbe ogni verdetto all’ultima giornata.

Il Trento arriva a questo appuntamento con buone sensazioni e il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. La vittoria per 1-3 contro il Cittadella del 12 aprile ha confermato l’efficacia del reparto offensivo. Nelle ultime cinque partite la squadra ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con una media di 1,8 gol segnati e 1,6 subiti. Nel complesso della stagione, il bilancio è di 16 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte, con una media di 1,5 reti realizzate e 1,1 incassate a gara.

Il Renate si presenta invece con fiducia dopo il successo per 2-1 contro la Pro Vercelli del 13 aprile. Il rendimento recente è positivo, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare, accompagnato da una media di 1,6 gol fatti e 1,4 subiti. In stagione, i numeri parlano di 16 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte, con una media di 1,3 gol segnati e appena 0,9 concessi, dato che evidenzia una buona solidità difensiva.

E allora che aspetti? Guarda ora Trento-Renate in diretta streaming gratis su BET365