Il girone A di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Triestina e Brescia si affrontano sabato 2 novembre alle ore 12:30 in una sfida che mette di fronte due squadre agli estremi della classifica ma con motivazioni altissime. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Triestina-Brescia in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Triestina-Brescia, streaming gratis della Serie C: dove vederla, diretta tv live
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
La Triestina, ultima in classifica con -10 punti a causa della pesante penalizzazione, vive un momento complicato ma non privo di speranze. La squadra di mister Bordin cerca riscatto e punti per risalire la china, affidandosi alla spinta del gruppo e al calore del proprio pubblico.
Il Brescia, invece, prosegue il suo ottimo cammino stagionale: con 24 punti, la formazione di mister Maran occupa il secondo posto in classifica e punta a confermarsi come principale antagonista della capolista. I lombardi vogliono proseguire il momento positivo e mettere in cascina altri tre punti preziosi. Insomma, la sfida tra Triestina e Brescia promette di offrire numerosi spunti.
Le probabili formazioni di Triestina-Brescia—
Entrambi gli allenatori dovrebbero confermare i propri moduli di riferimento, con la Triestina pronta a schierarsi in maniera compatta per limitare gli spazi e ripartire in contropiede, mentre il Brescia punterà sul possesso palla e sulla qualità offensiva dei propri interpreti.
Triestina (4-4-2): Agostino, Germano, Masi, Malomo, Rocchetti, Celeghin, Correia, Vallocchia, El Azrak, Redan, Lescano. Allenatore: Andrea Bordin
Brescia (4-3-3): Avella, Dickmann, Mangraviti, Papetti, Fares, Bisoli, Paghera, Bjarnason, Borrelli, Moncini, Galazzi. Allenatore: Rolando Maran
Non perdere l’occasione di seguire Triestina-Brescia in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Triestina-Brescia in streaming live gratis su Bet365.
