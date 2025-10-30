Lo streaming gratis di Triestina-Brescia: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 30 ottobre - 09:00

Il girone A di Serie C in questo nuovo turno ci propone domenica 2 novembre alle ore 12:30 la sfida tra Triestina e Brescia, con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti per i loro obiettivi e i padroni di casa di gran lunga favoriti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Triestina-Brescia.Scopri dove vedere Triestina-Brescia in diretta streaming gratis su Bet365.

Secondo posto in classifica per il Brescia, che ha siglato finora 20 reti e ne ha incassate solo 6: sono ben 24 i punti in classifica, peggio solo del Vicenza capolista con 29. Per quanto concerne gli ospiti, la situazione resta molto delicata: l'ultimo posto a quota -10 punti rende ogni calcolo complicato. La penalizzazione resta un grosso fardello per la Triestina, che deve risalire la china ma che concretamente si ritrova davanti a una vera e propria montagna da scalare.

Dove vedere Triestina-Brescia in diretta tv e streaming live — La partita Triestina-Brescia sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5€ sarà possibile guardare Triestina-Brescia in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Triestina-Brescia in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.