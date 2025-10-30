Segui Spurs-Heat in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 01:32)

Giovedì 30 ottobre all'1,30 di notte va in scena la sfida fra i San Antonio Spurs e i Miami Heat. Il match di NBA del Frost Bank Center mette di fronte la prima in classifica nella western conference contro la terza nelle eastern.

Spurs-Heat sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Spurs-Heat sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass.

Verso Spurs-Heat, come stanno le due squadre — Gli Spurs sono uno dei pochi team ancora imbattuti in queste primissime battute di NBA. La squadra ha infatti vinto tutte e 4 le gare giocate finora rispettivamente contro Mavs, Pelicans, Nets e Raptors. Nello specifico, il 121-103 casalingo contro Toronto ha visto protagonista un Wenbanyama da 24 punti e 15 rimbalzi.

In Texas arriva una squadra ultras competitiva come gli Heat. Il team della Florida dopo l'esordio con sconfitta nel derby contro Orland ha messo in fila 3 W contro Grizzlies, Knicks e Hornets. Nell'ultima gara contro Charlotte dominata in casa 144-117 da segnalare la prestazione di Adebayo con 26 punti e 6 rimbalzi. Interessante notare che dopo 6 successi di fila negli scontri diretti da parte di Miami, San Antonio ha interrotto la striscia negativa vincendo in pre-season.

I probabili quintetti di partenza di Spurs-Heat — Squadra che vince non si cambia: Spurs in campo con Castle playmaker, Vassel guardia, Champagnie ala piccola, Barnes ala grande e Wenbanyama centro. Gli Heat dovrebbero rispondere con Mitchell play, Larsson guardia, Wiggings e Adebayo ali e Ware centro.

SAN ANTONIO SPURS - Castle playmaker, Vassel guardia, Champagnie ala piccola, Barnes ala grande e Wenbanyama. All. Johnson

MIAMI HEAT - Mitchell, Larsson, Wiggings, Adebayo, Ware. All. Spoelstra

