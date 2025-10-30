Segui Dolphins-Ravens in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 01:16)

Il thursday night di NFL per questa settimana sarà Miami Dolphins-Baltimore Ravens. Il match dell'Hard Rock Stadium e valido per la week 9 è in programma il 30 ottobre all'1,15 di notte e vede affrontarsi la 13esima e l'11esima della AFC.

Dolphins-Ravens sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Dolphins-Ravens, verso il Thursday night — I Dolphins sono terzi in AFC east con un record di sole 2 vittorie a fronte di 6 sconfitte. La squadra di coach MacDaniel , in cui spicca un Jordan Brooks da 85 tackle miglior placcatore delle lega, dopo 3ko di fila ha reagito nella week 8 battendo a domicilio i Falcons 34-10 decisamente contro pronostico.

Stagione disgraziata per i Ravens che nonostante il successo di settimana scorsa in casa 30-16 sui Bears sono ben lontani dalla zona playoff. La squadra di coach Hargbaugh è infatti terza in AFC north con un record di 2-5 e senza il leader d'attacco Lamar Jackson fa fatica a mantenere un alto livello competitivo. Dando uno sguardo al conteggio degli ultimi 4 scontri diretti possiamo notare come Miami e Baltimore si siano equamente divise le vittorie.

I quarterback titolari di Dolphins-Ravens — Miami si affiderà, come dal 2020 ad oggi, al suo numero 1 Tua Tagovaiola. Il qb dei Dolphins in questa stagione sta viaggia a 15 touchdown e 10 intercetti. Dall'altra parte come detto, senza Jackson, le chiavi dell'attacco dei Ravens andranno alla riserva Tyler Huntley che in 6 stagione da numero 2 nei neroviola ha totalizzato 12 td pass, 5 td su corsa e 10 intercetti.

