Oklahoma Thunder-Wizards: dove vederla gratis in streaming live

Preview Oklahoma City Thunder-Washington Wizards del 31 ottobre alle 01.00: stato di forma e streaming gratis del match.

Stefano Sorce 30 ottobre - 01:04

Venerdì 31 ottobre alle ore 01.00 (ora italiana), al palazzetto del Paycom Center di Oklahoma City, i Thunder ospiteranno i Wizards in un match che mette in campo due team con percorsi stagionali molto diversi e obiettivi distinti. Guarda ora Oklahoma-Washington Wizards GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Oklahoma Thunder-Wizards in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida NBA comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Thunder-Wizards in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto o effettua una scommessa

Cerca Thunder-Wizards sul palinsesto

Come arrivano le due squadre — Gli Oklahoma Thunder arrivano all’appuntamento in grande forma: hanno collezionato un record di 5 vittorie e 0 sconfitte finora nella stagione. La squadra arriva da una stagione 2024-25 straordinaria, chiusa con un percorso di 68-14 e la conquista del titolo NBA. Oklahoma City non solo è la squadra da battere per la sua continuità ma anche per la forma attuale: ha ritmo, fiducia e profondità.

I Wizards invece si presentano con un avvio di stagione più complicato, con un bilancio di 1 vittoria e 3 sconfitte fino a questo momento. Sono in una fase di ricostruzione e cercano segnali di svolta: ad esempio, la presenza di nuove forze e qualche talento giovane che deve ancora trovare continuità. La sfida contro una squadra come Oklahoma City arriva quindi in un momento dove i Wizards devono almeno dimostrare carattere e resistenza.

I probabili quintetti base di Thunder-Wizards — Thunder: Dort, Wiggins, Hartenstein, Wallace, Gilgeous-Alexander. Coach: Daigneault.

Wizards: George, Middleton, Sarr, McCollum, Carrington. Coach: Keefe.

Non perdere Thunder-Wizards IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per l'NBA comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.