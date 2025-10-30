Streaming Charlotte Hornets-Orlando Magic: Diretta TV e live gratis

Analisi e preview di Charlotte Hornets-Orlando Magic del 31 ottobre alle 00.00: stato di forma e dove vedere la gara in streaming gratis su Bet365

Stefano Sorce 30 ottobre - 00:10

Venerdì 31 ottobre alle ore 00.00 (ora italiana), al centro della scena della notte NBA ci sarà lo scontro tra Charlotte Hornets e Orlando Magic. Le due franchigie si misurano in un appuntamento che può riservare spunti interessanti in chiave stagionale.

Il momento delle due squadre — Gli Hornets arrivano all’appuntamento dopo quattro partite disputate, con un record che evidenzia i primi segnali di presa di coscienza della squadra: 2 vittorie e 2 sconfitte. Il playmaker LaMelo Ball si sta imponendo come figura di riferimento: nelle prime giornate della stagione 2025-26 ha fatto registrare prestazioni importanti (ad esempio 38 punti, 13 rimbalzi e 13 assist in una partita). Inoltre, il team ha aggiunto elementi esperti e punta a migliorare la propria stabilità.

Anche Orlando ha giocato quattro partite e attualmente presenta un record di 1 vittoria e 3 sconfitte (1-3) nelle prime quattro uscite stagionali. Questo avvio non rispecchia pienamente le ambizioni della franchigia, che nella stagione 2024-25 aveva raggiunto un bilancio di 41-41. Il nucleo formato da Paolo Banchero e Franz Wagner è tra i più promettenti della Eastern Conference. Tuttavia, non tutto è filato liscio: Banchero ha faticato nei primi giorni della stagione in termini di efficienza e creazione di gioco, segnalando che la squadra potrebbe aver bisogno di tempo per integrare appieno le nuove dinamiche.

I probabili quintetti base di Charlotte Hornets-Orlando Magic — Charlotte: Knueppel, Bridges, Kalkbrenner, Sexton, Ball. Coach: Lee.

Orlando Magic: Wagner, Banchero, Carter, Bane, Suggs. Coach: Mosley.

