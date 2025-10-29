Olimpia Milano-Parigi, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Eurolega

Lorenzo Maria Napolitano 29 ottobre - 23:29

Domani, giovedì 30 ottobre, scendono in campo Olimpia Milano e Parigi. Due squadre che hanno iniziato in modo diametralmente opposto la stagione, ma che sono accomunate da un unico denominatore: una gran voglia di vittoria dopo prestazioni alquanto deludenti. La partita, che si terrà a Milano, è in programma alle 20:30.

Come arrivano al match le due squadre — Olimpia Milano e Parigi, come sopra evidenziato, hanno iniziato in modo molto diverso la stagione in Eurolega. La squadra italiana è ben diciassettesima in classifica e si presenta alla sfida con ben due sconfitte di fila. Ma sono i risultati ottenuti nelle ultime cinque a preoccupare: infatti, è stata guadagnata soltanto una vittoria, contro Zalgiris, il 16 ottobre per 89-78.

Discorso diverso invece per Parigi: i francesi, infatti, guardano gran parte dell’Eurolega dall’alto del suo sesto posto. Ottenuto con quattro vittorie e tre sconfitte in sette partite. Nelle ultime cinque ne ha vinte ben tre, ma ha perso l’ultima contro l’Efes per 80-90. Sarà proprio la voglia di riscatto ad animare il match tra Olimpia e Parigi.

I probabili quintetti di Olimpia Milano-Parigi — Nonostante l’ultima sconfitta, il quintetto base dei parigini sembra già ben rodato e consolidato. Sono solidi, concreti, riescono a strappare vittorie in situazioni ben diverse e con uomini diversi ogni volta. L’Olimpia Milano, invece, potrebbe cambiare qualche pedina. Staremo a vedere quali scelte prenderà Coach Messina.

Olimpia Milano: Shielda, Ricci, Booker, Ellis, Bolmaro.

Parigi: Hommes, M’Baye, Faye, Ayayi, Hifi.

