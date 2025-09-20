Troyes-Guingamp: dove vedere la Ligue 2 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

L’ ESTAC si presenta in ottima condizione: terzo posto in classifica con 10 punti conquistati in cinque giornate. La squadra ha già collezionato tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, mostrando equilibrio tra attacco (6 gol segnati) e difesa (solo 3 reti subite). Davanti al proprio pubblico, il Troyes vuole confermare la solidità mostrata finora e continuare la corsa nelle posizioni di vertice.

Qui Guingamp

Situazione opposta per i bretoni, fermi all'11° posto con 7 punti. Il bilancio è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con 7 gol fatti e 9subiti. La squadra è in cerca di stabilità e vede nella trasferta di Troyes l’occasione per dare una svolta alla stagione. La tradizione recente sorride al Guingamp, che negli ultimi cinque confronti diretti è in leggero vantaggio, ma servirà una prestazione solida per uscire con punti preziosi.