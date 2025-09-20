Troyes-Guingamp: dove vedere la Ligue 2 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Sabato 20 settembre 2025 il Stade de l’Aube sarà teatro della sfida tra Troyes ed En Avant Guingamp, valida per la 6ª giornata di Ligue 2. Un incontro che promette scintille: padroni di casa a caccia di un successo che gli permetterebbe di ritornare in vetta alla classifica; ospiti in cerca di punti pesanti per avvicinarsi alla zona playoff.
Scopriamo dove vedere il match valido per la sesta giornata della Ligue 2, Troyes-Guingamp , in programma sabato 20 settembre alle ore 14.
Qui Troyes—
L’ESTAC si presenta in ottima condizione: terzo posto in classifica con 10 punti conquistati in cinque giornate. La squadra ha già collezionato tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, mostrando equilibrio tra attacco (6 gol segnati) e difesa (solo 3 reti subite). Davanti al proprio pubblico, il Troyes vuole confermare la solidità mostrata finora e continuare la corsa nelle posizioni di vertice.
Qui Guingamp—
Situazione opposta per i bretoni, fermi all'11° posto con 7 punti. Il bilancio è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con 7 gol fatti e 9subiti. La squadra è in cerca di stabilità e vede nella trasferta di Troyes l’occasione per dare una svolta alla stagione. La tradizione recente sorride al Guingamp, che negli ultimi cinque confronti diretti è in leggero vantaggio, ma servirà una prestazione solida per uscire con punti preziosi.
Troyes-Guingamp, probabili formazioni—
TROYES (4-2-3-1): Lemaitre; Titi, Monfray, Gozzi, Boura; Diop, Mille; Ifnaoui, Adeline, Assoumou; Bentalyeb. Allenatore: Stephane Dumont
GUINGAMP (4-4-2): Bartouche-Selbonne; Koffi, Gomis, Demouchy, Abdallah; Hatchi, N'Landu, Louiserre, Ott; Hemia, Mafouta. Allenatore: Sylvain Ripoll
