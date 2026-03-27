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Ungheria-Slovenia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ungheria Slovenia dove vedere
La sfida è in programma alle ore 18:00 di sabato 28 marzo alla Puskas Arena di Budapest
Filippo Montoli
Filippo Montoli

In questa nuova sosta per le Nazionali anche chi non ha ottenuto l'accesso ai Mondiali deve scendere in campo, e Ungheria e Slovenia sono tra queste. Rimaste sorprendentemente fuori anche dai playoff, le due squadreentrano sul terreno di gioco certamente con molto amaro in bocca. La gara è in programma sabato 28 marzo alle ore 18:00 alla Puskas Arena. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Ungheria-Slovenia. Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU Bet365

Ungheria-Slovenia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

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La partita amichevole in programma sabato 28 marzo alle ore 18:00 non avrà copertura televisiva in Italia. Pertanto, chi dovesse essere interessato al risultato della sfida dovrà seguire la cronaca scritta della gara sui siti che la metteranno a disposizione.

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Lo stato di forma delle due squadre

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L'Ungheria di Marco Rossi era data quasi per certa quantomeno ai playoff per i Mondiali del 2026. In un gruppo F vinto come da pronostico dal Portogallo, i magiari erano favoriti per il secondo posto rispetto all'Irlanda. Ma proprio una inaspettata sconfitta per 2-3 in casa all'ultima giornata con la Nazionale del trifoglio è costata carissima, considerando soprattutto che ai padroni di casa bastava il pareggio. Prima di questa gara, avevano vinto due volte con l'Armenia (2-0 e 0-1) e pareggiato 2-2 con il Portogallo in trasferta.

La Slovenia ha invece deluso ancora di più le aspettative, arrivando terza nel gruppo B dietro a Svizzera e Kosovo. La squadra allenata ora da Bostjan Cesar non ha vinto alcuna delle sei partite. Ha perso 3-0 con la Svizzera e 0-2 con il Kosovo. Mentre ha pareggiato con la Svezia sia all'andata (2-2) sia al ritorno (1-1), con gli elvetici 0-0 e con i kosovari 0-0.

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BUDAPEST, HUNGARY - JUNE 04: Marco Rossi, allenatore dell'Ungheria, dà istruzioni alla squadra durante la partita di UEFA Nations League League A Gruppo 3 tra Ungheria e Inghilterra alla Puskas Arena il 4 giugno 2022. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Le probabili formazioni

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Rossi è fortunato in vista dell'amichevole di sabato, visto che può contare si tutti i giocatori che poteva convocare. Diversa la situazione per Cesar, che deve fare a meno di due pedine chiave della Nazionale slovena. Sia Sesko sia Oblak sono fermi ai box. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

UNGHERIA (4-2-3-1): Toth; R Sollai, Orban, Nego, Kerkez; Szoboszlai, Schafer, Vitalis; Schon, Varaga, Lukacs. Allenatore: Marco Rossi.

SLOVENIA (3-4-2-1): Vekic; Stojanovic, Bijol, Zec, Janza; Verbic, Cerin, Stankovic, Seslar; Sporar, Vipotnik. Allenatore: Bostjan Cesar.

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