Ungheria-Slovenia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 18:00 di sabato 28 marzo alla Puskas Arena di Budapest

Filippo Montoli 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 13:46)

In questa nuova sosta per le Nazionali anche chi non ha ottenuto l'accesso ai Mondiali deve scendere in campo, e Ungheria e Slovenia sono tra queste. Rimaste sorprendentemente fuori anche dai playoff, le due squadreentrano sul terreno di gioco certamente con molto amaro in bocca. La gara è in programma sabato 28 marzo alle ore 18:00 alla Puskas Arena. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Ungheria-Slovenia. Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU Bet365

Ungheria-Slovenia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita amichevole in programma sabato 28 marzo alle ore 18:00 non avrà copertura televisiva in Italia. Pertanto, chi dovesse essere interessato al risultato della sfida dovrà seguire la cronaca scritta della gara sui siti che la metteranno a disposizione.

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Lo stato di forma delle due squadre — L'Ungheria di Marco Rossi era data quasi per certa quantomeno ai playoff per i Mondiali del 2026. In un gruppo F vinto come da pronostico dal Portogallo, i magiari erano favoriti per il secondo posto rispetto all'Irlanda. Ma proprio una inaspettata sconfitta per 2-3 in casa all'ultima giornata con la Nazionale del trifoglio è costata carissima, considerando soprattutto che ai padroni di casa bastava il pareggio. Prima di questa gara, avevano vinto due volte con l'Armenia (2-0 e 0-1) e pareggiato 2-2 con il Portogallo in trasferta.

La Slovenia ha invece deluso ancora di più le aspettative, arrivando terza nel gruppo B dietro a Svizzera e Kosovo. La squadra allenata ora da Bostjan Cesar non ha vinto alcuna delle sei partite. Ha perso 3-0 con la Svizzera e 0-2 con il Kosovo. Mentre ha pareggiato con la Svezia sia all'andata (2-2) sia al ritorno (1-1), con gli elvetici 0-0 e con i kosovari 0-0.

Le probabili formazioni — Rossi è fortunato in vista dell'amichevole di sabato, visto che può contare si tutti i giocatori che poteva convocare. Diversa la situazione per Cesar, che deve fare a meno di due pedine chiave della Nazionale slovena. Sia Sesko sia Oblak sono fermi ai box. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

UNGHERIA (4-2-3-1): Toth; R Sollai, Orban, Nego, Kerkez; Szoboszlai, Schafer, Vitalis; Schon, Varaga, Lukacs. Allenatore: Marco Rossi.

SLOVENIA (3-4-2-1): Vekic; Stojanovic, Bijol, Zec, Janza; Verbic, Cerin, Stankovic, Seslar; Sporar, Vipotnik. Allenatore: Bostjan Cesar.