Uruguay-Perù, gara di qualificazione ai Mondiali 2026: info partita, probabili formazioni, diretta Tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 settembre - 18:49

L'Uruguay come il Paraguay è ad un passo dal staccare il pass per i prossimi Mondiali. La Celeste ospita il Perù, penultimo in classifica, e quasi fuori dai giochi qualificazione. Alla Nazionale di Bielsa basterà battere GuerreroUruguay-Perù: dove vedere le Qualificazioni Mondiali in Tv e in Streaming e compagni.

Dove vedere Uruguay-Perù in diretta Tv e in streaming gratis — URUGUAY PERÙ QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere Uruguay-Perù, il match in programma questa notte (calcio d'inizio ore 01:30) allo Stadio Estadio Centenario di Montevideo. La gara valida per la 17ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Uruguay — L’Uruguay arriva a questa sfida con l’entusiasmo di chi vede il traguardo ormai vicinissimo. Basta un punto per blindare la qualificazione al Mondiale, e la squadra di Marcelo Bielsa si presenta all’appuntamento con la consapevolezza di avere costruito un percorso solido e convincente.

In particolare tra le mura amiche, dove il calore del pubblico ha fatto la differenza, la “Celeste” ha raccolto gran parte dei successi che l’hanno portata a un passo dall’obiettivo. Un gruppo compatto, intenso, capace di esprimere un calcio aggressivo e verticale.

Qui Perù — Dall’altra parte c’è un Perù che arriva con tutt’altro spirito. Il cammino è stato deludente, pieno di occasioni sprecate e di trasferte da dimenticare. Mai una vittoria fuori casa, soltanto un punto raccolto lontano da Lima: un ruolino di marcia che racconta meglio di qualsiasi statistica il motivo per cui la nazionale peruviana non è mai riuscita davvero a entrare in corsa per un posto al Mondiale. Le speranze si sono sgretolate settimana dopo settimana, fino a lasciare spazio a una totale rassegnazione.

Uruguay-Perù, probabili formazioni — URUGUAY (4-3-3): Mele; Nandez, Araujo, Gimenez, Olivera; Bentancur, Ugarte, de Arrascaeta; Pellistri, Aguirre, Araujo. Allenatore: Marcelo Bielsa

PERÚ (4-3-3): Gallese; Advincula, Zambrano, Garces, Lopez; Polo, Tapia, Carrillo, Quevedo; Guerrero, Flores. Allenatore: Oscar Ibanez