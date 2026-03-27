Usa-Belgio: dove seguire l’amichevole in TV e in Streaming Gratis

Usa-Belgio: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'amichevole tra Nazionali su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 16:58)

Gli Stati Uniti e il Belgio si preparano a incrociare i guantoni in un’amichevole dal sapore tutt’altro che banale. Anche se non ci sono punti in palio, la sfida rappresenta un banco di prova importante in vista dei prossimi Mondiali, ormai sempre più vicini. Da una parte la selezione guidata da Mauricio Pochettino, dall’altra quella di Rudi Garcia: due realtà diverse ma accomunate dalla volontà di testare condizione, idee e uomini.

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Qui Usa — Gli Stati Uniti si presentano all’appuntamento con grande fiducia. Il percorso recente racconta di una squadra in crescita, capace di ottenere quattro vittorie nelle ultime cinque partite, mostrando solidità e continuità. Il gruppo ha dimostrato di saper unire qualità offensiva e buona organizzazione, segnali incoraggianti in vista delle sfide più impegnative.

Qui Belgio — Il Belgio, dal canto suo, arriva con certezze forse ancora più consolidate. I Diavoli Rossi hanno chiuso il loro girone di qualificazione al primo posto, centrando l’accesso diretto al Mondiale senza passare dai playoff. Un cammino accompagnato da numeri importanti, soprattutto in fase realizzativa, che confermano il potenziale offensivo della squadra.

Usa-Belgio, probabili formazioni — USA (3-4-2-1): Freese; Richards, McKenzie, Trusty; Weah, Tessmann, McKennie, A. Robinson; Pulisic, Aaronson; Balogun.

Belgio (4-3-3): Sels; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Raskin; Saelemaekers, De Ketelaere, Doku