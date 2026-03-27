Domani sera (20:30 ora italiana) va in scena ad Atlanta l'amichevole tra i padroni di casa degli USA e il Belgio della vecchia conoscenza della Serie A, Rudi Garcia . Tra statunitensi e Diavoli Rossi si tratta "solo" del quinto incontro nella storia con un bilancio favorevole ai secondi: 3 vittorie contro l'unica degli americani risalente a ben 96 anni fa , ovvero al 13 luglio 1930, durante la prima edizione della Coppa del Mondo.

Una vittoria che il Belgionon andrà certo a regalare. Anche la squadra di Rudi Garcia viene da una serie favorevole di risultati nelle ultime 5 partite: 3 vittorie e 2 pareggi. Come se non bastasse, i Diavoli Rossi hanno chiuso il girone di qualificazione al Mondiale al primo posto garantendosi, dunque, il pass diretto per la competizione. Battere gli USA, inoltre, significherebbe arrivare ad un anno di imbattibilità, dato che l'ultimo KO risale al 27 marzo 2025, giorno del debutto in panchina dell'ex Roma, quando Lukaku e compagni furono sopraffatti dall'Ucraina per 3-1.