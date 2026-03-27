Domani sera (20:30 ora italiana) va in scena ad Atlanta l'amichevole tra i padroni di casa degli USA e il Belgio della vecchia conoscenza della Serie A, Rudi Garcia. Tra statunitensi e Diavoli Rossi si tratta "solo" del quinto incontro nella storia con un bilancio favorevole ai secondi: 3 vittorie contro l'unica degli americani risalente a ben 96 anni fa, ovvero al 13 luglio 1930, durante la prima edizione della Coppa del Mondo.
Nazionale
USA-Belgio, statunitensi in cerca della vittoria che manca da quasi un secolo
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USA-Belgio: come arrivano le due squadre alla sfida—
Gli USAdel "milanista" Christian Pulisic arrivano alla partita galvanizzato dall'ottimo momento di forma. Nelle ultime 5 partite, la squadra di Mauricio Pochettino ha ottenuto ben 4 vittorie, l'ultima il roboante 5-1 inflitto all'Uruguay, ed un pareggio contro l'Ecuador (1-1). L'ultimo KO risale allo scorso settembre, lo 0-2 subìto contro la Corea del Sud. Il momento favorevole agli americani potrebbe dunque rivelarsi un'arma per ritrovare una vittoria contro il Belgio che ormai manca da quasi un secolo.
Una vittoria che il Belgionon andrà certo a regalare. Anche la squadra di Rudi Garcia viene da una serie favorevole di risultati nelle ultime 5 partite: 3 vittorie e 2 pareggi. Come se non bastasse, i Diavoli Rossi hanno chiuso il girone di qualificazione al Mondiale al primo posto garantendosi, dunque, il pass diretto per la competizione. Battere gli USA, inoltre, significherebbe arrivare ad un anno di imbattibilità, dato che l'ultimo KO risale al 27 marzo 2025, giorno del debutto in panchina dell'ex Roma, quando Lukaku e compagni furono sopraffatti dall'Ucraina per 3-1.
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USA-Belgio: le probabili formazioni—
USA (3-4-3): Freese; Richards, Ream, M. Robinson; Dest, Adams, McKennie, A. Robinson; Tillman, Balogun, Pulisic. Ct. Pochettino.
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, Moreira; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct. Garcia.
Il pronostico di DDD—
Sulla carta il Belgio è dato per favorito, ma gli USA vengono da un periodo più che positivo ed anche il fattore casa può essere un vantaggio per la squadra di Pochettino. Entrambe le squadre nelle ultime 5 partite hanno trovato la via della rete in diverse occasioni: 12 per gli americani, 18 per i Diavoli Rossi. E anche le quote vedono una partita equilibrata: la vittoria dei padroni di casa è quotata a 2,88, mentre quella degli ospiti a 2,35.
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