Il Belgio si ritrova per gli impegni delle Nazionali e si diverte con uno shooting fotografico che esalta il surrealismo di Magritte, noto artista belga. Tra bombette e mele, sono tanti i sorrisi dei fuoriclasse con un De Bruyne grandissimo...

Quale migliore occasione per presentare la nuova maglia della Nazionale belga se non con uno shooting fotografico incredibile? Il tema scelto è stato il surrealismo di Magritte, con i calciatori del Belgio che si sono immersi nel passato come in un quadro del noto artista tra cappelli d'epoca e mele. Il risultato è stato super sorprendente e al contempo divertente, strappando sorrisi, consensi e un momento di grande aggregazione, mandando tutti in visibilio per la particolarità della nuova casacca, utilizzata per il prossimo Mondiale. Video credits: Belgian Red Devils, Instagram.