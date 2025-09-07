Colorado-Monterey Bay, 17° turno della USL Championship: info partita, probabili formazioni, diretta TV e streaming gratis

Colorado Springs - Monterey Bay promette scintille nella 23ª giornata di USL Championship . In palio ci sono punti pesantissimi per rimanere agganciati alla zona playoff. I padroni di casa cercano continuità dopo il successo sul Tulsa, mentre gli ospiti vogliono riscattarsi e ripetere il colpo dell’andata.

COLORADO MONTEREY BAY USL CHAMPIONSHIP DIRETTA TV STREAMING - Scopriamo dove vedere Colorado-Monterey Bay , il match in programma questa notte (calcio d'inizio ore 03:00) al Weidner Field. La gara valida per la 23ª giornata della USL Championship sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il 2-0 rifilato al Tulsa ha risollevato le sorti dei Colorado Springs reduci da due sconfitte di fila. La squadra allenata da mister Chambers non può concedersi ulteriori passi falsa se vorrà rimanere attaccato alla corsa play-off.

Qui Monterey Bay

Il Monterey Bay FC è reduce dalla sconfitta di Oakland, ma allo stesso tempo arriva con fiducia a Colorado, in virtù dei due pareggio di fila contro squadre di vertice.Il club è 11º a Ovest con 24 punti, tre dietro agli Switchbacks, rivali diretti per i playoff. All'andata finì 2-1 per gli ospiti, l'obiettivo è di concedere il bis che significherebbe la prima vittoria stagionale al Weidner Field.