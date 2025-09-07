El Paso-Loudoun , sfida tra terze classificate ad Ovest e ad Est che mette in palio punti fondamentali nella corsa ai play-off . Al Southwest University Park il calcio d'inizio è fissato alle 03:00: i padroni di casa vogliono confermare il loro momento positivo, mentre gli ospiti cercano continuità.

Qui El Paso

L’El Paso Locomotive FC arriva alla sfida con il Loudoun United con grande fiducia dopo il clamoroso 3-3 in rimonta a Phoenix. La squadra di Cabrera resta terza a Ovest e punta su un gruppo in forma: Ruiz decisivo, Moreno sempre più letale e Torres candidato a Giocatore del Mese. Il club ha vinto tutti i precedenti contro Loudoun (6-1 il parziale) e vuole blindare i playoff davanti al pubblico del Southwest University Park.