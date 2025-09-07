El Paso-Loudoun, sfida tra terze classificate ad Ovest e ad Est che mette in palio punti fondamentali nella corsa ai play-off. Al Southwest University Park il calcio d'inizio è fissato alle 03:00: i padroni di casa vogliono confermare il loro momento positivo, mentre gli ospiti cercano continuità.
EL PASO LOUDOUN USL CHAMPIONSHIP DIRETTA TV STREAMING - Scopriamo dove vedere El Paso-Loudoun, il match in programma questa notte (calcio d'inizio ore 03:00) al Southwest University Park di El Paso. La gara valida per la 23ª giornata della USL Championship sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui El Paso—
L’El Paso Locomotive FC arriva alla sfida con il Loudoun United con grande fiducia dopo il clamoroso 3-3 in rimonta a Phoenix. La squadra di Cabrera resta terza a Ovest e punta su un gruppo in forma: Ruiz decisivo, Moreno sempre più letale e Torres candidato a Giocatore del Mese. Il club ha vinto tutti i precedenti contro Loudoun (6-1 il parziale) e vuole blindare i playoff davanti al pubblico del Southwest University Park.
Qui Loudoun—
Il Loudoun United arriva alla sfida con El Paso con fiducia dopo il 3-1 rifilato al Miami FC. Terzi a Est con 34 punti, cercano continuità e riscatto fuori casa (3-6-2) contro un Locomotive solido in casa (5-2-3). Brilla Aboukoura con 11 reti, mentre Ordóñez (convocato in nazionale) sarà assente. Coach Martin parla di “ultimo sforzo playoff” in un test ad alta intensità.
El Paso-Loudoun, probabili formazioni—
EL PASO (4-3-3): Mora Mora; Diaz, Ortiz, Twumasi, Ruiz; Daroma, Calvillo, Gabriel; Sorto, Avila, Moreno. Allenatore: W. Cabrera
LOUDOUN (4-2-3-1): Fauroux; Tingey, Leerman, Dambrot, Awuah; Skundrich, McCabe; Santos, Valot, Mines; Bidois. Allenatore: R.Martin
