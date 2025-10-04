Continua senza sosta la MLS che ci offre altri match molto interessanti: lunedì 6 ottobre alle ore 00:00 spicca tra le tante la partita tra Vancouver Whitecaps e San José Earthquakes. Si tratta di una sfida delicata, con le due compagini che lottano per due obiettivi ben differenti, con l'obiettivo dei tre punti nel mirino. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Vancouver-San José GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Vancouver-San José, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE
Dove vedere Vancouver Whitecaps- San José Earthquakes in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della MLS direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Vancouver Whitecaps-San José Earthquakes in diretta live. Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 23.30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Buon momento di forma, e in generale ottima stagione, per i Vancouver Whitecaps. I padroni di casa si trovano al momento al quarto posto in classifica a quota 57 punti e inseguono le posizioni più alte. Sarà però essenziale evitare passi falsi, perché un pareggio o una sconfitta potrebbero far scivolare la squadra parecchie posizioni indietro a causa della classifica corta che vede New York City, Inter Miami e Minnesota come dirette inseguitrici. Discorso diverso per il San José Earthquakes, che con 38 punti in classifica al diciannovesimo posto naviga in acque tranquille e si avvia verso un finale di stagione senza troppi affanni.
Le probabili formazioni di Vancouver Whitecaps-San José Earthquakes—
Vancouver (4-2-3-1): Takaoka, Johnson, Priso, Laborda Malsenido, Ocampo Vidal, Cubas, Badwal, Ahmed, Muller, Sabbi, Rios. Allenatore: Jesper Sorensen
San José (3-4-3): Daniel, Floriani, Munie, Roberts, Kikanovic, Harkes, Vieira, Bouda, Espinoza, Martinez, Arango. Allenatore: Bruce Arena
© RIPRODUZIONE RISERVATA