Decisiva la vittoria dei Vancouver Whitecaps contro il Vancouver FC per 4-2 in Finale di Canadian Championship

Filippo Montoli 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 10:05)

Thomas Muller ha vinto il trofeo numero 35 della sua carriera. L'ex Bayern Monaco diventa così il calciatore tedesco più titolato di sempre. L'importane traguardo è stato raggiunto grazie alla vittoria della Canadian Championship, una coppa locale. Decisivo è stato il 4-2 ottenuto in Finale nel derby contro il Vancouver FC. Lo stesso Muller si è reso protagonista della partita con un gol e un assist, rilasciando poi le prime impressioni su questo importante traguardo.

Muller: "Le statistiche sono una bella cosa, ma io gioco per divertirmi" — L'attaccante bavarese sta vivendo una nuova giovinezza in Canada. Da quando ha firmato con i Vancouver Whitecaps è stato decisivo in tutte le partite giocate, eccetto la prima. In 5 partite ha già segnato altrettanti gol e messo a segno 3 assist. Nella partita della scorsa notte ha però raggiunto un importante traguardo. Vincendo la finale della Canadian Championship, Muller è diventato il calciatore tedesco più titolato di sempre. Ha potuto aggiungere alla propria bacheca personale il trofeo numero 35.

Superato così Toni Kroos, raggiunto dal bavarese con la vittoria dell'ultima Bundesliga con il Bayern Monaco. Per fare le cose in grande, Muller si è reso protagonista della vittoria per 4-2 nel derby di Vancouver, fornendo prima l'assist per il gol dell'1-0 di Ahmed e poi segnando il 2-0 su calcio di rigore. Il tedesco ha poi ricevuto una meritata standing ovation al 79°, quando è stato sostituito.

Muller ha poi rilasciato le prime dichiarazioni sul traguardo raggiunto allo Sport Bild ridimensionandone l'importanza: "Più che calciatore di maggior successo direi che sono il più grande accaparratore di titoli. La questione è sempre la solita: come si valutano questi titoli? Per esempio, io ho vinto più campionati, mentre Kroos più Champions League. Le statistiche sono una bella cosa, ma niente di più. Non gioco a calcio per i titoli, ma perché è quello che mi piace fare".