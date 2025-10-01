Ecco l'analisi del match secondo un algoritmo digitale. Il pronostico non lascia dubbi: sarà un match aperto e segneranno entrambe le squadre, che partiranno con lo stesso modulo

Giorgio Abbratozzato 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 20:32)

Domani sera, alle 18:45, il Bologna affronterà il Friburgo al Dall'Ara nella seconda giornata di Europa League. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di fare il suo pronostico della partita e per ChatGPT c'è da attendersi un match con tanti ammoniti e almeno due gol.

Bologna-Friburgo, l'analisi tattica del match — L'intelligenza artificiale ha analizzato tatticamente entrambe le squadre e secondo lei il Bologna punterà gran parte della sua partita su una costruzione dal basso. L'obiettivo sarà di continuare l'impostazione con gli esterni offensivi e le sovrapposizioni dei terzini. A beneficiarne dovrà essere Castro: avrà lui il compito di concludere l'azione.

Il Bologna di Vincenzo Italiano dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, cercando di bilanciare solidità difensiva e capacità di creare gioco dalle retrovie. In porta ci sarà Skorupski, mentre la linea difensiva vedrà Zortea e Lykogiannis come esterni pronti a spingere e Vitik e Lucumí al centro a presidiare l’area. In mediana, Freuler e Ferguson agiranno da schermo davanti alla difesa, garantendo protezione e impostazione, mentre la linea dei trequartisti, composta da Bernardeschi, Odgaard e Orsolini, avrà il compito di creare superiorità numerica sulle fasce e servire Castro, unica punta, negli spazi centrali.

La previsione tattica di ChatGpt vede un Friburgo più sulle retrovie. Il cervello della squadra sarà Grifo, lui avrà il compito di telecomandare la squadra e imbucare per i terminali offensivi.

Questo è il pronostico tattico dell'IA: Il Friburgo risponderà con un 4-2-3-1 molto simile. Atubolu difenderà la porta, Ginter e Jung saranno i centrali, a loro spetterà il compito di difendere l’area.

I terzini Kübler e Günter, saranno pronti a sovrapporsi in fase offensiva. A centrocampo Eggestein e Osterhage agiranno da raccordo tra difesa e trequartisti. Grifo, Beste e Manzambi avranno libertà di inventare gioco e verticalizzare rapidamente verso Adamu, terminale offensivo della squadra. La sfida tattica vedrà un Bologna compatto nella fase di possesso e attento a sfruttare le transizioni, mentre il Friburgo punterà su velocità sulle fasce e qualità di Grifo per mettere in difficoltà la retroguardia rossoblù.

Il pronostico finale — Il match tra Bologna e Friburgo si preannuncia combattuto e ricco di spunti tattici. Il Bologna proverà a sfruttare le sovrapposizioni di Zortea e Lykogiannis, con Castro pronto a finalizzare le azioni in area, mentre il Friburgo punterà sulla velocità di Grifo e sulle verticalizzazioni verso Adamu. Non mancheranno menti di contatto intenso a centrocampo, con possibili ammonizioni per Ferguson o Osterhage, e interventi del VAR in caso di falli ravvicinati in area. Tra pressing alto e ripartenze fulminee, le occasioni non mancheranno da entrambe le parti. Pronostico finale: 1-1, con gol di Castro per il Bologna e di Grifo per il Friburgo.