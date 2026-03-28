derbyderbyderby streaming Varese-Tortona: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming Gratis

streaming

Varese-Tortona: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming Gratis

Varese-Tortona: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming Gratis - immagine 1
Varese-Tortona, match valido il 24° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A di Basket su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Varese a ridosso delle prime otto posizioni e Tortona stabilmente nelle zone alte della classifica. La sfida in programma sabato (palla a due alle 18:30) all’Itelyum Arena è di fondamentale importanza per entrambe le compagini: i padroni di casa vogliono restare aggrappati alla zona play-off, gli ospiti cercano il quinto successo consecutivo.

Guarda ora Varese-Tortona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Varese-Tortona: dove vedere la Serie A di Basket in Streaming e in Tv

—  

VARESE TORTONA SERIE A BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Varese e Tortonain Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

—  

  • Registrarsi o accedere al conto di Bet365

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Varese-Tortona nel palinsesto Live

    • Qui Varese

    —  

    La Pallacanestro Varese occupa il 9º posto con 18 punti, alla pari con Trento, ed è pienamente in corsa per un posto nei playoff. La squadra arriva da tre vittorie consecutive contro Brescia (98-96), Udine (81-92) e Treviso (91-86), prima del netto ko nell’ultimo turno contro Napoli (104-75). Il bilancio stagionale è di 9 vittorie e 13 sconfitte in 22 partite.

    SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

    Qui Tortona

    —  

    La Derthona Basket si presenta invece al 5º posto con 28 punti, forte di un rendimento più continuo nel corso della stagione. Dopo 21 partite ha raccolto 14 vittorie e 7 sconfitte e arriva da due successi consecutivi contro Cremona (85-78) e Cantù (100-73), risultati che hanno consolidato la posizione nelle zone alte della classifica.

    Guarda ora Varese-Tortona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

    Leggi anche
    Triestina-Virtus Verona: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis
    Renate-Novara: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA