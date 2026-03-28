Varese a ridosso delle prime otto posizioni e Tortona stabilmente nelle zone alte della classifica. La sfida in programma sabato (palla a due alle 18:30) all’Itelyum Arena è di fondamentale importanza per entrambe le compagini: i padroni di casa vogliono restare aggrappati alla zona play-off, gli ospiti cercano il quinto successo consecutivo.
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Varese-Tortona: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming Gratis
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Come accedere allo streaming:—
Qui Varese—
La Pallacanestro Varese occupa il 9º posto con 18 punti, alla pari con Trento, ed è pienamente in corsa per un posto nei playoff. La squadra arriva da tre vittorie consecutive contro Brescia (98-96), Udine (81-92) e Treviso (91-86), prima del netto ko nell’ultimo turno contro Napoli (104-75). Il bilancio stagionale è di 9 vittorie e 13 sconfitte in 22 partite.
Qui Tortona—
La Derthona Basket si presenta invece al 5º posto con 28 punti, forte di un rendimento più continuo nel corso della stagione. Dopo 21 partite ha raccolto 14 vittorie e 7 sconfitte e arriva da due successi consecutivi contro Cremona (85-78) e Cantù (100-73), risultati che hanno consolidato la posizione nelle zone alte della classifica.
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