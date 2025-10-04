derbyderbyderby streaming Vejle-Nordsjaelland, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Scopri dove guardare la sfida tra Vejle e Nordsjaelland, valida per la undicesima giornata del campionato danese.
Ricordate il Nordsjaelland in Champions League? Una squadra dal glorioso passato europeo ultimamente non se la sta passando proprio bene. L'ultima volta che ha partecipato ad una competizione europea è stato l'anno scorso in Conference League, ma bisogna andare indietro di dieci anni per trovare il nome dei danesi in Europa o in Champions. E anche quest'anno la musica non sembra cambiare, dato che il Nordsjaelland dopo dieci giornate è ottavo. Domani alle 14:00 affronterà il Vejle, e per chi vuole vivere l'esperienza del calcio nordico potrà seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Vejle-Nordsjaelland, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre

Il Nordsjælland conta 12 punti in classifica ma è reduce da ben due sconfitte, segno del momento negativo che sta attraversando la squadra. A preoccupare i tifosi sono soprattutto le statistiche relative i gol subiti, dato che i danesi ne hanno incassati 19 in sole 10 giornate. Mediatamente, quasi due a partita. Sono proprio alcune disattenzioni difensive, al momento, a compromettere l'inizio di stagione del Nordsjaelland.

Il Vejle, invece, occupa il gradino più basso del campionato danese. Ha vinto soltanto una partita e nelle ultime cinque ha raccolto soltanto due punti, ma è reduce da tre sconfitte di fila. Sorprendentemente, però, ha - numeri alla mano - una difesa migliore rispetto a quella dei prossimi rivali. Ha infatti subito 14 gol, gli stessi del Copenhagen - terzo in classifica.

 

Un post condiviso da FC Nordsjælland 🐯 (@fcnordsjaelland)

Le probabili formazioni del match

Vejle (4-3-3): Vukic; Gundelung, Velkov, Nielsen, Tabatadze; Vestergaard, Pitu, Hjulsager; Gammelgaard, Chiakha, Camara.

Nordsjaelland (4-3-3): Hansen; Ankersen, Salquist, Markmann, Lahteenmaki; Brink, Yirenkyi, Rojkjaer; Solbakken, Lind, Amoako.

