Scopri dove guardare la sfida tra Vejle e Nordsjaelland, valida per la undicesima giornata del campionato danese.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre - 14:32

Ricordate il Nordsjaelland in Champions League? Una squadra dal glorioso passato europeo ultimamente non se la sta passando proprio bene. L'ultima volta che ha partecipato ad una competizione europea è stato l'anno scorso in Conference League, ma bisogna andare indietro di dieci anni per trovare il nome dei danesi in Europa o in Champions. E anche quest'anno la musica non sembra cambiare, dato che il Nordsjaelland dopo dieci giornate è ottavo. Domani alle 14:00 affronterà il Vejle, e per chi vuole vivere l'esperienza del calcio nordico potrà seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Vejle-Nordsjaelland, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Il Nordsjælland conta 12 punti in classifica ma è reduce da ben due sconfitte, segno del momento negativo che sta attraversando la squadra. A preoccupare i tifosi sono soprattutto le statistiche relative i gol subiti, dato che i danesi ne hanno incassati 19 in sole 10 giornate. Mediatamente, quasi due a partita. Sono proprio alcune disattenzioni difensive, al momento, a compromettere l'inizio di stagione del Nordsjaelland.

Il Vejle, invece, occupa il gradino più basso del campionato danese. Ha vinto soltanto una partita e nelle ultime cinque ha raccolto soltanto due punti, ma è reduce da tre sconfitte di fila. Sorprendentemente, però, ha - numeri alla mano - una difesa migliore rispetto a quella dei prossimi rivali. Ha infatti subito 14 gol, gli stessi del Copenhagen - terzo in classifica.

Le probabili formazioni del match — Vejle (4-3-3): Vukic; Gundelung, Velkov, Nielsen, Tabatadze; Vestergaard, Pitu, Hjulsager; Gammelgaard, Chiakha, Camara.

Nordsjaelland (4-3-3): Hansen; Ankersen, Salquist, Markmann, Lahteenmaki; Brink, Yirenkyi, Rojkjaer; Solbakken, Lind, Amoako.