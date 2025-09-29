Velez-Atletico Tucuman: diretta TV e streaming LIVE del match

L'emozioni del calcio svedese per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 16:28)

Il momento delle due squadre — Il Vélez Sarsfield arriva all'appuntamento con un buon rendimento nella seconda fase: 9 partite giocate, 18 punti e il terzo posto nel girone. I risultati recenti parlano di una squadra che sa come farsi valere e ottenere punti in modo costante (nell'ultimo periodo, il bilancio evidenzia 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'ultima uscita ufficiale è stata una sconfitta di misura in Coppa Libertadores contro il Racing Club (0-1), ma nonostante il risultato, il portiere Tomás Marchiori è stato nominato migliore in campo, con una prestazione di rilievo.

Dall'altra parte, l'Atlético Tucumán occupa l'ottava posizione con 12 punti, con un rendimento altalenante che alterna successi significativi a sconfitte sorprendenti. Nell'ultimo turno, però, gli uomini di Tucumán hanno battuto il River Plate con un convincente 2-0, con C. Ferreira protagonista e miglior giocatore in campo. Questo successo ha dato morale alla squadra, ma la statistica che preoccupa è la performance in trasferta: solo 6 gol segnati fuori casa, a fronte di ben 17 subiti, un dato che evidenzia una certa vulnerabilità offensiva lontano dal proprio stadio.

Le probabili formazioni di Velez-Atletico Tucuman — VELEZ (4-3-3): Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Tomás Galvan, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero, Matías Pellegrini.

ATLETICO TUCUMAN (4-4-2): Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.