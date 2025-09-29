C'è anche il campionato argentino nel ricchissimo menù di martedì 30 settembre con la sfida tra Velez e Atletico Tucuman. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio. Con Bet365 puoi seguire la sfida GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
ARGENTINA
Velez-Atletico Tucuman: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Velez-Atletico Tucuman in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisin diretta live.
Il momento delle due squadre—
Il Vélez Sarsfield arriva all'appuntamento con un buon rendimento nella seconda fase: 9 partite giocate, 18 punti e il terzo posto nel girone. I risultati recenti parlano di una squadra che sa come farsi valere e ottenere punti in modo costante (nell'ultimo periodo, il bilancio evidenzia 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'ultima uscita ufficiale è stata una sconfitta di misura in Coppa Libertadores contro il Racing Club (0-1), ma nonostante il risultato, il portiere Tomás Marchiori è stato nominato migliore in campo, con una prestazione di rilievo.
Dall'altra parte, l'Atlético Tucumán occupa l'ottava posizione con 12 punti, con un rendimento altalenante che alterna successi significativi a sconfitte sorprendenti. Nell'ultimo turno, però, gli uomini di Tucumán hanno battuto il River Plate con un convincente 2-0, con C. Ferreira protagonista e miglior giocatore in campo. Questo successo ha dato morale alla squadra, ma la statistica che preoccupa è la performance in trasferta: solo 6 gol segnati fuori casa, a fronte di ben 17 subiti, un dato che evidenzia una certa vulnerabilità offensiva lontano dal proprio stadio.
Le probabili formazioni di Velez-Atletico Tucuman—
VELEZ (4-3-3): Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Tomás Galvan, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero, Matías Pellegrini.
ATLETICO TUCUMAN (4-4-2): Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA