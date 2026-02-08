derbyderbyderby streaming Velez-Boca Juniors: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV

Velez-Boca Juniors: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Il match tra Vélez Sarsfield e Boca Juniors, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle 02:15 nella Primera División argentina, promette equilibrio e intensità. Si tratta di uno scontro tra due formazioni in forma, capaci di segnare ma anche attente a non concedere troppo.

I precedenti recenti sono equilibrati: nell’ultimo confronto diretto in Coppa Argentina, il Vélez si è imposto 4-3 sul Boca, mentre negli ultimi sei scontri la squadra di Buenos Aires ha vinto tre volte, con un pareggio e due vittorie per Vélez

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Velez-Boca Juniors:

  • Guarda ora Velez-Boca Juniors GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Velez-Boca Juniors in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Velez-Boca Juniors, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    Velez-Boca Juniors: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv

    —  

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l'attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Velez-Boca Juniors in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Velez Sarsfield

    —  

    Il Vélez Sarsfield è reduce dal pari casalingo (1-1) contro l’Independiente. In casa è una formazione che tende a imporre il proprio ritmo, ma spesso pecca di cinismo in area avversaria, un limite non da poco che spesso impedisce alla formazione di Guillermo Barros Schelotto di portare a casa l'intera posta in palio.

    Qui Boca Juniors

    —  

    Il Boca Juniors si presenta al match contro il Vélez Sarsfield con uno stato di forma positivo e una chiara identità di squadra. Gli Xeneizes arrivano da un avvio di stagione solido in Primera División, avendo conquistato 8 vittorie nelle ultime 10 partite, con una media di circa 2 gol a partita e un’ottima gestione del possesso palla (56,6% medio).

    La squadra guidata da Claudio Ubeda punta molto sulla solidità difensiva e sulla capacità di capitalizzare le ripartenze, affidandosi a giocatori chiave come Miguel Merentiel, miglior marcatore recente, e Exequiel Zeballos, principale assist-man del gruppo.

    Probabili formazioni

    —  

    Vélez Sarsfield (4-2-3-1): Montero, García, Mammana, Magallan, Gomez, Baeza, Andrada, Pellegrini, Lanzini, Valdes, Godoy.

    Boca Juniors (4-3-3): Marchesín, Barinaga, di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Belmonte, Zenon, Merentiel, Gelini.

