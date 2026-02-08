Velez-Boca Juniors: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv

Velez-Boca Juniors: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 8 febbraio - 01:09

Il match tra Vélez Sarsfield e Boca Juniors, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle 02:15 nella Primera División argentina, promette equilibrio e intensità. Si tratta di uno scontro tra due formazioni in forma, capaci di segnare ma anche attente a non concedere troppo.

I precedenti recenti sono equilibrati: nell’ultimo confronto diretto in Coppa Argentina, il Vélez si è imposto 4-3 sul Boca, mentre negli ultimi sei scontri la squadra di Buenos Aires ha vinto tre volte, con un pareggio e due vittorie per Vélez

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Velez-Boca Juniors:

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Sisal

Goldbet

Lottomatica

Qui Velez Sarsfield — Il Vélez Sarsfield è reduce dal pari casalingo (1-1) contro l’Independiente. In casa è una formazione che tende a imporre il proprio ritmo, ma spesso pecca di cinismo in area avversaria, un limite non da poco che spesso impedisce alla formazione di Guillermo Barros Schelotto di portare a casa l'intera posta in palio.

Qui Boca Juniors — Il Boca Juniors si presenta al match contro il Vélez Sarsfield con uno stato di forma positivo e una chiara identità di squadra. Gli Xeneizes arrivano da un avvio di stagione solido in Primera División, avendo conquistato 8 vittorie nelle ultime 10 partite, con una media di circa 2 gol a partita e un’ottima gestione del possesso palla (56,6% medio).

La squadra guidata da Claudio Ubeda punta molto sulla solidità difensiva e sulla capacità di capitalizzare le ripartenze, affidandosi a giocatori chiave come Miguel Merentiel, miglior marcatore recente, e Exequiel Zeballos, principale assist-man del gruppo.

Probabili formazioni — Vélez Sarsfield (4-2-3-1): Montero, García, Mammana, Magallan, Gomez, Baeza, Andrada, Pellegrini, Lanzini, Valdes, Godoy.

Boca Juniors (4-3-3): Marchesín, Barinaga, di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Belmonte, Zenon, Merentiel, Gelini.

