Vicenza-Dolomiti Bellunesi Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE

Vicenza-Dolomiti Bellunesi: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C
Il match tra Vicenza e Dolomiti Bellunesi sarà un incontro chiave per le ambizioni di entrambe le squadre che militano nel Girone A di Serie C. I biancorossi guidano la classifica con 62 punti all'attivo, frutto di 19 successi e 5 pareggio; la promozione in B è sempre più vicina. Gli ospiti, sfavoriti sulla carta, arrivano al Menti con l'obiettivo di portare a casa punti importanti in ottica salvezza.

    Vicenza-Dolomiti Bellunesi: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

    Qui Vicenza

    Il Vicenza si presenta con fiducia e in buona forma, reduce da risultati significativi che hanno consolidato la prima posizione in classifica. La squadra di casa però dovrà fare i conti con l’assenza di Filippo Costa, out per una lesione muscolare al polpaccio destro, mentre l’esperienza di coach e giocatori sarà fondamentale per gestire ritmo e pressione avversaria allo stadio Menti.

    Qui Dolomiti Bellunesi

    L’obiettivo principale delle Dolomiti Bellunesi sarà quello di portare a casa punti preziosi senza esporsi eccessivamente, confidando nella solidità del gruppo e nella capacità di resistere alla pressione dei padroni di casa, rendendo il match tecnicamente intenso e tatticamente equilibrato.

    Probabili formazioni

    Vicenza (3-5-2):  Gagno; Cappelletti, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Talarico; Capello, Stückler. All. Gallo

    Dolomiti (3-5-2): Consiglio; Tavanti, Pittino, Gobetti; Saccani, Agosti, Brugnolo, Cossalter, Mignanelli; Clemenza, Marconi. All. Bonatti

