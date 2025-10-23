Virtus Bologna-Panathinaikos: l’Eurolega in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Segui Virtus Bologna-Panathinaikos: info partita, i probabili quintetti, dove seguire l'Eurolega in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Tra le sfide più attese della sesta giornata di Eurolega, spicca Virtus Bologna–Panathinaikos.I bolognesi cercano un pronto riscatto dopo la sconfitta interna con Cremona, ma allo stesso tempo inseguono il sogno di ripetere l’impresa europea dell’esordio stagionale, quando al PalaDozza hanno superato il Real Madrid.

Gli ospiti, invece, arrivano all'appuntamento da capolista, forti di quattro vittorie e una sola sconfitta.

Qui Virtus Bologna — Andamento altalenante per la Virtus Bologna, sia in Serie A che in Eurolega. Dopo un avvio promettente, con due successi nelle prime due gare, le V Nere hanno subito un brusco stop domenica scorsa, cadendo in casa contro Cremona. In Europa, invece, dopo il trionfo all’esordio contro il Real Madrid, sono arrivate due battute d’arresto consecutive con Paris e Valencia, seguite però dal pronto riscatto contro Monaco e Lyon-Villeurbanne.

Qui Panathinaikos — Cammino quasi impeccabile per il Panathinaikos, protagonista di un avvio di Eurolega di altissimo livello. Nelle prime cinque giornate di regular season, la squadra greca ha conosciuto la sconfitta soltanto contro il Barcellona, mettendo però in mostra una continuità impressionante con quattro vittorie convincenti ai danni di Bayern Monaco, Baskonia, Efes e Lyon Villeurbanne. Un rendimento che conferma il grande stato di forma della formazione ellenica, capace di abbinare intensità difensiva, profondità di roster e una notevole efficacia offensiva.

I probabili quintetti di Virtus Bologna-Panathinaikos — VIRTUS BOLOGNA, probabile rooster titolare: Alston Jr, Taylor, Smailagic, Jallow, Edwards. Coach: Dusko Ivanovic

PANATHINAIKOS, probabile rooster titolare: Osman, Toliopoulos, Hernangomez, Shorts, Nunn. Coach: Ergin Ataman

