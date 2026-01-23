Virtus Bologna-Stella Rossa: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Venerdì 23 gennaio alle 20:30 la Virtus Bologna ospita la Stella Rossa Belgrado alla Segafredo Arena in una sfida chiave per la corsa ai playoff di Eurolega. Due squadre separate da pochi successi in classifica e accomunate dall’obiettivo di restare agganciate alla zona postseason si affrontano in un confronto ad alta tensione, dal peso specifico elevatissimo.
Qui Virtus Bologna—
La Virtus arriva all’appuntamento con la necessità di reagire dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, maturata al termine di una gara combattuta ma segnata da alcuni passaggi a vuoto nei momenti decisivi. La squadra di Dusko Ivanovic, attualmente appena fuori dalla zona playoff, punta sul fattore campo e su un’identità sempre più fisica e difensiva per ritrovare slancio europeo. Nonostante il recente rallentamento in Eurolega, il momento complessivo resta positivo, con una buona continuità di risultati tra campionato ed Europa.
Qui Stella Rossa—
La Stella Rossa si presenta invece a Bologna in un momento di grande fiducia. I serbi sono reduci da due successi di prestigio contro Olimpia Milano e Monaco, che hanno rafforzato la loro posizione nelle prime otto e confermato la solidità del progetto tecnico di coach Sasa Obradovic. Una squadra compatta, abituata a soffrire e a colpire nei finali punto a punto, che negli ultimi precedenti ha spesso messo in difficoltà la Virtus.
