Virtus Bologna-Stella Rossa: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Virtus Bologna-Stella Rossa: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Venerdì 23 gennaio alle 20:30 la Virtus Bologna ospita la Stella Rossa Belgrado alla Segafredo Arena in una sfida chiave per la corsa ai playoff di Eurolega. Due squadre separate da pochi successi in classifica e accomunate dall’obiettivo di restare agganciate alla zona postseason si affrontano in un confronto ad alta tensione, dal peso specifico elevatissimo.

    VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA EUROLEGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Virtus Bologna-Stella Rossa in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Qui Virtus Bologna

    La Virtus arriva all’appuntamento con la necessità di reagire dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, maturata al termine di una gara combattuta ma segnata da alcuni passaggi a vuoto nei momenti decisivi. La squadra di Dusko Ivanovic, attualmente appena fuori dalla zona playoff, punta sul fattore campo e su un’identità sempre più fisica e difensiva per ritrovare slancio europeo. Nonostante il recente rallentamento in Eurolega, il momento complessivo resta positivo, con una buona continuità di risultati tra campionato ed Europa.

    Qui Stella Rossa

    La Stella Rossa si presenta invece a Bologna in un momento di grande fiducia. I serbi sono reduci da due successi di prestigio contro Olimpia Milano e Monaco, che hanno rafforzato la loro posizione nelle prime otto e confermato la solidità del progetto tecnico di coach Sasa Obradovic. Una squadra compatta, abituata a soffrire e a colpire nei finali punto a punto, che negli ultimi precedenti ha spesso messo in difficoltà la Virtus.

