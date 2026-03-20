Virtus Verona-Albinoleffe: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV

La sfida tra Virtus Verona e AlbinoLeffe, valida per la 33ª giornata del Girone A di Serie C, mette di fronte due squadre con obiettivi opposti. I padroni di casa cercano punti vitali per uscire dalla zona playout, mentre gli ospiti puntano con decisione alla zona playoff.
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Qui Virtus Verona—
La Virtus Verona vive un momento estremamente complicato: è senza vittorie da ben 14 giornate e occupa il 18° posto con appena 22 punti. Il rendimento interno è il peggiore del girone, con soli 9 punti conquistati in 16 partite. Nelle ultime uscite sono arrivate due sconfitte (contro Novara e Trento) e un pareggio (2-2 con il Renate), segnale di una squadra in difficoltà sia nei risultati che nella continuità.
Qui Albinoleffe—
L’AlbinoLeffe, invece, è pienamente in corsa per i playoff. Tredicesimo con 40 punti, si trova a soli due punti dalla zona utile. La squadra arriva da due vittorie consecutive importanti (contro Brescia e Inter U23) prima della recente sconfitta contro la Giana. In trasferta ha un rendimento discreto e maggiore solidità rispetto agli avversari, fattore che potrebbe incidere in una gara così equilibrata.
Probabili formazioni—
Virtus Verona (4-4-2): Scardigno; Daffara, Toffanin, Munaretti, Saiani; Lerco, Fanini, Fiorin, Bassi; Caia, Cernigoi. Allenatore: Tommaso Chiecchi
Albinoleffe (5-4-1): Baldi; Garattoni, Barba, Baroni, Sottini, Ambrosini; Parlati, Agostinelli, Mandelli, Paoli; Sali. Allenatore: Giovanni Lopez
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