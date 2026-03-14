Virtus Verona-Renate: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Virtus Verona-Renate in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 14 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 02:44)

La sfida tra Virtus Verona e AC Renate, prevista per domenica 15 marzo 2026 alle 17:30, si prospetta come un appuntamento importante per entrambe nel campionato di Serie C Girone A.

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Dove vedere Virtus Verona-Renate in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

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Il momento delle due squadre — La Virtus Verona occupa attualmente il 18° posto e sta vivendo una stagione difficile, con appena 21 punti raccolti in 31 partite. I numeri mostrano le difficoltà della squadra allenata da Luigi Fresco: 3 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte. In casa, inoltre, non è ancora arrivato alcun successo, con 8 pareggi e 7 sconfitte. I 27 gol segnati contro i 45 subiti evidenziano problemi sia in fase difensiva sia nella capacità realizzativa.

Situazione decisamente migliore per il Renate, che si trova al 5° posto con 52 punti ottenuti grazie a 14 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. La formazione guidata da Luciano Foschi ha mostrato grande compattezza durante la stagione, soprattutto nelle gare in trasferta, dove ha collezionato 8 vittorie, 5 pareggi e solo 3 sconfitte. Con 40 reti segnate e 26 incassate, il Renate si conferma tra le squadre più solide e competitive del girone.

Nell’ultimo confronto diretto è stato proprio il Renate a imporsi per 1-0, un risultato che aumenta la pressione sulla Virtus Verona, chiamata a reagire per conquistare punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Anche per questo motivo la partita si presenta particolarmente interessante dal punto di vista del pronostico.