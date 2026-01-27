Werder-Hoffenheim: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 11:53)

Al Weserstadion si gioca il recupero della sedicesima giornata di Bundesliga tra Werder Brema e Hoffenheim, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti diametralmente opposti. I padroni di casa sono chiamati a reagire per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre l’Hoffenheim vive una stagione sorprendente e vede avvicinarsi un traguardo che, a inizio anno, sembrava impensabile: la lotta per il secondo posto.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Werder-Hoffenheim: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV:

Dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv — WERDER BREMA HOFFENHEIM BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Werder-Hoffenheim: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Werder Brema — Il Werder Brema attraversa uno dei momenti più complicati della sua stagione. La squadra non vince da inizio novembre e arriva a questo appuntamento dopo una lunga serie di pareggi e sconfitte che hanno fatto scivolare i biancoverdi a ridosso della zona retrocessione.

La mancanza di continuità e la difficoltà nel chiudere le partite stanno pesando sul morale del gruppo, che ora gioca con la pressione di una classifica sempre più preoccupante. Davanti al proprio pubblico servirà una prestazione di carattere per provare a invertire la rotta.

Qui Hoffenheim — Situazione diametralmente opposta per l’Hoffenheim, vera rivelazione del campionato. I rossoblù occupano stabilmente le posizioni di vertice, forti di quattro vittorie nelle ultime cinque gare e di una condizione mentale e fisica eccellente. La squadra ha ormai messo al sicuro una stagione tranquilla e può permettersi di guardare più in alto, con la concreta possibilità di avvicinare il Borussia Dortmund al secondo posto. Anche il calendario fitto non sembra spaventare un gruppo che gioca con entusiasmo e fiducia nei propri mezzi.

Probabili formazioni — WERDER BREMA (3-5-2): Backhaus; Pieper, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Stage, Lynen, Puertas, Schmidt; Njinmah, Schmid.

HOFFENHEIM (4-4-2): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger, Prass; Lemperle, Asllani.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Werder-Hoffenheim: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV: