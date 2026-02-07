Wolverhampton-Chelsea: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming

Wolverhampton-Chelsea apre la 25ª giornata di Premier League: Wolves ultimi in classifica contro un Chelsea in piena corsa Champions al Molineaux Stadium

Silvia Cannas Simontacchi 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 12:32)

All'ultimo posto in classifica con soli 8 punti, lo Wolverhampton ospita il Chelsea per il match valido per la 25^ giornata di Premier League. Per i padroni di casa, la retrocessione in Championship sembra ormai inevitabile. E ora, l'avversario è il Chelsea di Rosenior, al quarto posto e in netta ripresa. L'appuntamento fatidico è sabato 7 febbraio 2026 al Molineaux Stadium, la casa degli Wolves. Calcio d'inizio fissato per le ore 16:00 italiane.

Dove vedere Wolverhampton-Chelsea in diretta TV e streaming gratis Wolverhampton-Chelsea, in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 16:00, è un incontro valido per la 25^ giornata di Premier League. La diretta dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati su Sky Sport (canale 257) e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.

Wolverhampton-Chelsea, come arrivano le due squadre I Wolves vengono da due sconfitte consecutive, e nemmeno una vittoria al Molineaux potrebbe cambiare il loro destino, che sembra ormai già scritto. Il Nottingham Forest, la prima squadra fuori dalla zona retrocessione, è a diciotto punti di distanza, e il mercato invernale ha dato tutt'altro che segnali incoraggianti. Per risalire all'ultima vittoria dei padroni di casa, è necessario andare indietro di quattro partite: 2 sconfitte e 2 pareggi. I 45 gol subiti contro i soli 15 segnati rispecchiano pienamente la situazione mortificante.

Nell'altra metà campo, il Chelsea si presenta all'appuntamento in forma smagliante, reduce da 3 vittorie in campionato e una in UEFA Champions League contro il Napoli. Attualmente al quarto posto, a un solo punto di distanza dal Manchester United, i Blues non vedono l'ora di dimostrare di sapere ancora come si fa e di centrare il loro secondo obiettivo stagionale, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League: arrivare tra le prime quattro in campionato.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Chelsea — Wolverhampton (3-5-2): Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Armstrong. All: Rob Edwards

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cuccurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Garnacho, J. Pedro. All: Liam Rosenior