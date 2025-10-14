Con queste tre candidature è l’azienda con il maggior numero di nominations tra tutte le finaliste, confermando la propria leadership nel ridisegnare le regole del settore con un nuovo modello.

Alessia Bartiromo 14 ottobre - 10:18

Il 2025 consacra definitivamente Hub Affiliations come una delle realtà più innovative e influenti dell’affiliate marketing europeo. L’azienda è stata selezionata tra i finalisti in tre categorie d’eccellenza ai SiGMA Central Europe Awards 2025, uno degli eventi più prestigiosi del panorama iGaming globale:

🏆 Best in SEO 2025

🏆 Best Community Engagement 2025

🏆 Best Affiliate Italy 2025

Con queste tre candidature, Hub Affiliations è l’azienda con il maggior numero di nominations tra tutte le aziende finaliste, confermando la propria leadership nel ridisegnare le regole del settore e nel portare sul mercato un nuovo modello di affiliate marketing basato su tecnologia, analisi dei dati e creatività strategica.

Roma, capitale dell’iGaming europeo — Tra il 3 e il 6 novembre 2025, la Fiera di Roma diventerà il cuore pulsante dell’innovazione nel gaming, ospitando la cerimonia dei SiGMA Central Europe Awards.

L’evento si inserisce nel contesto di SiGMA Europe, una delle fiere più importanti al mondo nel settore del gaming e del digital business, che quest’anno riunirà:

30.000+ delegati provenienti da oltre 100 Paesi

1.200 aziende espositrici e partner internazionali

550 speaker globali tra leader, innovatori e decision-maker

In questo scenario, Hub Affiliations porterà sul palco un modello che sta già lasciando il segno, unendo automazione AI, strategie omnicanale e una community di oltre 12.000 nuovi utenti attivi ogni mese, e che continua a ispirare un nuovo modo di fare affiliate marketing.

2025: l’anno della svolta — Le tre nominations arrivano al culmine di un anno di risultati eccezionali, che hanno consolidato Hub Affiliations tra le aziende leader del mercato europeo, con sei candidature agli EGR Italy Awards 2025 e operazioni strategiche di altissimo profilo:

Acquisizione della maggioranza di Sporticos, piattaforma di riferimento per dati sportivi e streaming, che ha esteso l’impatto globale del gruppo;

Aumento della partecipazione in Nyce International, rafforzando un ecosistema integrato tra media, tecnologia e affiliate marketing.

Al centro di questa crescita si trova un’intuizione che ha fatto la differenza: lo sviluppo di soluzioni proprietarie basate sull’intelligenza artificiale, capaci di creare contenuti su misura, adattare strategie in tempo reale e massimizzare il ROI dei partner. Un approccio che non solo migliora le performance, ma trasforma il modo stesso in cui brand e utenti interagiscono nel mondo digitale.

“Non seguiamo il futuro. Lo costruiamo” — “Essere tra i finalisti dei SiGMA Central Europe Awards è un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano di una squadra straordinaria e una visione che guarda sempre oltre“, commenta Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations.

“Non ci limitiamo ad adattarci al futuro dell’affiliate marketing: lo stiamo costruendo, giorno dopo giorno, insieme ai nostri partner e alla nostra community“.

Vota e sostieni Hub Affiliations — La community è parte integrante del nostro successo. Sostieni Hub Affiliations votando tramite il sito ufficiale dell’evento.

Hub Affiliations in numeri —

+66% di crescita EBITDA YoY – €3M nel 2025 e previsione di €5M nel 2026

250+ media properties e oltre 12.000 nuovi FTD al mese

+128% di crescita del traffico organico e ROI medio partner in aumento del +42%

15 lingue supportate con automazione AI proprietaria

Partnership esclusiva con La Gazzetta dello Sport

Hub Affiliations non sta solo crescendo: sta ridefinendo gli standard dell’intero settore. Le tre nominations ai SiGMA Central Europe Awards 2025, ottenute in un contesto che riunisce l’intera industria mondiale, confermano la leadership di un’azienda che costruisce il futuro dell’affiliate marketing europeo.