L’obiettivo è chiaro: rafforzare ulteriormente il posizionamento di Punters Lounge a livello internazionale, migliorando al tempo stesso operatività, performance e sostenibilità nel lungo periodo.

Redazione 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 12:10)

Londra / Gibilterra / Napoli, 31 marzo 2026 – Novità rilevanti nel mondo del betting internazionale: Hub Affiliations e TAG Media hanno annunciato il lancio del Premium Operator Partnership Framework, una nuova collaborazione strategica pensata per accelerare la crescita globale di Punters Lounge, una delle community più conosciute nel panorama delle scommesse sportive.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare ulteriormente il posizionamento di Punters Lounge a livello internazionale, migliorando al tempo stesso operatività, performance e sostenibilità nel lungo periodo. Il tutto grazie al supporto dell’infrastruttura globale e delle competenze in ambito compliance e performance management di Hub Affiliations.

Un nuovo modello per operatori e partner — Il framework introduce un sistema più evoluto per la gestione delle partnership, con benefici concreti per operatori e stakeholder:

maggiore supporto operativo e scalabilità

processi di reporting più chiari e trasparenti

analisi avanzate su dati e performance

gestione centralizzata delle collaborazioni

maggiore stabilità commerciale nel lungo periodo

Punters Lounge continuerà a operare come brand indipendente e community di riferimento, potendo però contare su strumenti e network di livello internazionale.

Continuità e crescita al centro del progetto — Uno dei punti chiave dell’iniziativa è la continuità: tutte le partnership esistenti saranno mantenute, ma inserite in un modello più efficiente.

Gli operatori potranno beneficiare di:

gestione senza interruzioni

reporting migliorato

maggiore visibilità sui mercati internazionali

supporto dedicato

Un approccio che punta a consolidare relazioni solide e durature nel tempo.

Espansione nei mercati globali — Il progetto rientra in una strategia più ampia che mira a rafforzare la presenza di Punters Lounge in mercati chiave. L’unione tra l’engagement della community e la forza del brand da un lato, e l’expertise internazionale di Hub Affiliations dall’altro, punta a creare una piattaforma scalabile per una crescita globale sostenuta.

Standard elevati e maggiore affidabilità

Il framework si basa su alti standard di governance, qualità e conformità normativa. L’infrastruttura multi-giurisdizionale di Hub Affiliations garantisce maggiore sicurezza e affidabilità per tutti i partner coinvolti, rafforzando la fiducia anche a livello istituzionale.

Le parole dei protagonisti di Hub Affiliations e TAG Media — “Questa partnership rappresenta un’evoluzione naturale per Punters Lounge”, ha dichiarato Francesco Maddalena, founder di Hub Affiliations. “Stiamo creando un ambiente premium dove operatori e partner possono crescere insieme, unendo brand, community e infrastruttura globale”.

Sulla stessa linea Tom Galanis, CEO di TAG Media:

“L’accordo permetterà a Punters Lounge di espandersi a livello internazionale senza perdere identità e valori. Apriamo nuove opportunità sia per gli operatori UK sia per partner globali, valorizzando una delle community più rispettate nel settore betting”.