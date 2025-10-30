derbyderbyderby varie Hub Affiliations ottiene la certificazione ISO 27001:2022: sicurezza e fiducia al centro del digitale

Hub Affiliations ottiene la certificazione ISO 27001:2022: sicurezza e fiducia al centro del digitale

Hub Affiliations ottiene la certificazione ISO 27001:2022: sicurezza e fiducia al centro del digitale - immagine 1
Un riconoscimento che conferma la solidità del modello organizzativo e la capacità dell’azienda di proteggere dati sensibili, sistemi e infrastrutture con una governance strutturata e verificata.
Alessia Bartiromo
Alessia Bartiromo

Napoli, 29/10/2025 – Hub Affiliations, azienda leader nei settori dell’affiliate marketing e dell’iGaming, ha ottenuto la certificazione ISO 27001:2022 – Information Security Management System (ISMS), lo standard internazionale che definisce i requisiti più avanzati per la gestione della sicurezza delle informazioni.

Un riconoscimento che conferma la solidità del modello organizzativo di Hub Affiliations e la capacità dell’azienda di proteggere dati sensibili, sistemi e infrastrutture con una governance strutturata e verificata secondo criteri globali.

“Per noi la sicurezza non è solo un requisito tecnico, ma un principio culturale. Con la ISO 27001:2022 rendiamo tangibile il nostro impegno quotidiano per tutelare il valore più importante: la fiduciaQuesto traguardo significa offrire ai nostri partner la certezza che ogni progetto e ogni dato vengono gestiti con standard internazionali di eccellenza. È un segno di maturità e visione” , ha spiegato Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations.

Hub Affiliations ottiene la certificazione ISO 27001:2022: sicurezza e fiducia al centro del digitale- immagine 2

L’adozione dello standard ISO 27001 rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di Hub Affiliations, che da sempre investe in tecnologia, trasparenza e affidabilità come leve per la sostenibilità del business.

Attraverso un sistema di gestione certificato, l’azienda garantisce:

  • Protezione costante di dati e infrastrutture da minacce interne ed esterne;

  • Processi di prevenzione e monitoraggio continui contro violazioni e accessi non autorizzati;

  • Miglioramento continuo delle misure di cybersecurity e governance;

  • Una cultura aziendale fondata su responsabilità, fiducia e sicurezza digitale.

    • Con questa certificazione, Hub Affiliations consolida la propria posizione come partner di fiducia per brand e operatori del gaming, unendo tecnologia, governance e valori umani in un ecosistema digitale sicuro e sostenibile.

    Certified to PROTECT. Ready to LEAD.

