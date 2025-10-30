Un riconoscimento che conferma la solidità del modello organizzativo e la capacità dell’azienda di proteggere dati sensibili, sistemi e infrastrutture con una governance strutturata e verificata.

Alessia Bartiromo 30 ottobre - 10:51

Napoli, 29/10/2025 – Hub Affiliations, azienda leader nei settori dell’affiliate marketing e dell’iGaming, ha ottenuto la certificazione ISO 27001:2022 – Information Security Management System (ISMS), lo standard internazionale che definisce i requisiti più avanzati per la gestione della sicurezza delle informazioni.

Un riconoscimento che conferma la solidità del modello organizzativo di Hub Affiliations e la capacità dell’azienda di proteggere dati sensibili, sistemi e infrastrutture con una governance strutturata e verificata secondo criteri globali.

“Per noi la sicurezza non è solo un requisito tecnico, ma un principio culturale. Con la ISO 27001:2022 rendiamo tangibile il nostro impegno quotidiano per tutelare il valore più importante: la fiducia. Questo traguardo significa offrire ai nostri partner la certezza che ogni progetto e ogni dato vengono gestiti con standard internazionali di eccellenza. È un segno di maturità e visione” , ha spiegato Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations.

L’adozione dello standard ISO 27001 rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di Hub Affiliations, che da sempre investe in tecnologia, trasparenza e affidabilità come leve per la sostenibilità del business.

Attraverso un sistema di gestione certificato, l’azienda garantisce:

Protezione costante di dati e infrastrutture da minacce interne ed esterne;

Processi di prevenzione e monitoraggio continui contro violazioni e accessi non autorizzati;

Miglioramento continuo delle misure di cybersecurity e governance;

Una cultura aziendale fondata su responsabilità, fiducia e sicurezza digitale.

Con questa certificazione, Hub Affiliations consolida la propria posizione come partner di fiducia per brand e operatori del gaming, unendo tecnologia, governance e valori umani in un ecosistema digitale sicuro e sostenibile.

Certified to PROTECT. Ready to LEAD.