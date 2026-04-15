derbyderbyderby varie Hub Affiliations protagonista agli EGR B2B Awards 2026: 8 nominations nel cuore dell’iGaming internazionale

Il comunicato

Hub Affiliations protagonista agli EGR B2B Awards 2026: 8 nominations nel cuore dell’iGaming internazionale

Hub Affiliations protagonista agli EGR B2B Awards 2026: 8 nominations nel cuore dell’iGaming internazionale
I risultati testimoniano la continua crescita dell'azienda nel settore dell'iGaming internazionale. Hub Affiliations sarà grande protagonista anche degli EGR B2B Awards 2026 a Londra
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

Hub Affiliations conquista una presenza di primo piano agli EGR B2B Awards 2026, entrando tra i finalisti con otto nominations e portando con sé anche le realtà del proprio ecosistema in uno dei contesti più competitivi e rilevanti del settore iGaming internazionale.

Un risultato che va oltre il dato numerico e che inizia a raccontare qualcosa di più ampio: una crescita strutturata e una presenza sempre più riconoscibile all’interno di un mercato in continua evoluzione.

Nel dettaglio, Hub Affiliations è stato selezionato nelle categorie:

  • Marketing campaign of the year (NEW FOR 2026)

  • Team achievement award (NEW FOR 2026)

  • Customer acquisition partner (NEW FOR 2026)

  • Investment partner of the year

  • Marketing services supplier

    • A queste si aggiungono le candidature delle altre realtà dell’ecosistema:

  • Hub ADV, nella categoria Services Rising Star

  • Famacs, nelle categorie Team Achievement Award e Marketing Services Supplier

    • EGR B2B Awards: uno dei riferimenti globali del settore

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    Gli EGR B2B Awards 2026 si terranno il 3 giugno a Londra, presso il City Central at the HAC, e rappresentano uno degli appuntamenti più importanti per il segmento B2B dell’iGaming.

    L’evento premia ogni anno i migliori fornitori di servizi e soluzioni per operatori e piattaforme, con un processo di valutazione affidato a una giuria indipendente di esperti del settore, chiamata a giudicare le candidature sulla base di risultati, innovazione e capacità di generare valore nel tempo.

    Essere presenti in questo contesto significa confrontarsi con i principali player internazionali e ottenere una validazione riconosciuta a livello globale.

    Otto nominations che raccontano un modello

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    Il dato più interessante non è soltanto il numero delle candidature, ma la loro distribuzione.

    Hub Affiliations è infatti presente in categorie che coprono ambiti diversi: marketing, acquisizione utenti, servizi e sviluppo progettuale. Questo elemento suggerisce una capacità di operare su più livelli, mantenendo coerenza tra strategia ed esecuzione.

    Allo stesso tempo, la presenza di Hub ADV e Famacs rafforza ulteriormente questa lettura.

    Hub ADV rappresenta la componente più orientata ai servizi e allo sviluppo commerciale, mentre Famacs si posiziona nell’area marketing con un approccio operativo che integra strategia e execution. La presenza di più realtà nello stesso contesto evidenzia una struttura sempre più ampia e organizzata.

    Le nuove categorie e l’evoluzione del settore

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    Un elemento rilevante di questa edizione è l’introduzione di nuove categorie come Marketing campaign of the year, Team achievement award e Customer acquisition partner.

    Si tratta di un segnale chiaro dell’evoluzione del mercato, che oggi valorizza sempre di più:

  • la qualità delle strategie di marketing

  • la solidità dei team

  • la capacità di acquisire utenti in modo sostenibile

    • La presenza di Hub Affiliations proprio in queste categorie evidenzia un posizionamento allineato con le aree più strategiche del settore.

    Le dichiarazioni

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    Francesco Maddalena, Founder e CEO di Hub Affiliations, commenta: “Essere presenti agli EGR B2B Awards con più nomination ha un valore particolare, perché riflette un percorso costruito nel tempo. Non è solo una questione di risultati, ma di capacità di operare su più livelli in modo coerente”.

    Charles Herisson, Founder, aggiunge:“Il dato più interessante non è il numero delle candidature, ma la loro distribuzione. Essere riconosciuti in categorie diverse significa che il mercato inizia a leggere una struttura, non solo singole performance. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per costruire un ecosistema capace di integrare competenze diverse, mantenendo una direzione chiara e una visione di lungo periodo. Queste nomination rappresentano un segnale importante di questo percorso”.

    Un segnale per il mercato

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    Nel panorama iGaming, ottenere più nominations agli EGR B2B Awards non è soltanto una questione di visibilità, ma un indicatore di posizionamento.

    Un indicatore che suggerisce la capacità di operare in modo efficace su più livelli, in uno dei contesti più competitivi e selettivi del settore.

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