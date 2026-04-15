I risultati testimoniano la continua crescita dell'azienda nel settore dell'iGaming internazionale. Hub Affiliations sarà grande protagonista anche degli EGR B2B Awards 2026 a Londra

Luca Paesano Caporedattore 15 aprile - 14:14

Hub Affiliations conquista una presenza di primo piano agli EGR B2B Awards 2026, entrando tra i finalisti con otto nominations e portando con sé anche le realtà del proprio ecosistema in uno dei contesti più competitivi e rilevanti del settore iGaming internazionale.

Un risultato che va oltre il dato numerico e che inizia a raccontare qualcosa di più ampio: una crescita strutturata e una presenza sempre più riconoscibile all’interno di un mercato in continua evoluzione.

Nel dettaglio, Hub Affiliations è stato selezionato nelle categorie:

Marketing campaign of the year (NEW FOR 2026)

Team achievement award (NEW FOR 2026)

Customer acquisition partner (NEW FOR 2026)

Investment partner of the year

Marketing services supplier

A queste si aggiungono le candidature delle altre realtà dell’ecosistema:

Hub ADV, nella categoria Services Rising Star

Famacs, nelle categorie Team Achievement Award e Marketing Services Supplier

EGR B2B Awards: uno dei riferimenti globali del settore — Gli EGR B2B Awards 2026 si terranno il 3 giugno a Londra, presso il City Central at the HAC, e rappresentano uno degli appuntamenti più importanti per il segmento B2B dell’iGaming.

L’evento premia ogni anno i migliori fornitori di servizi e soluzioni per operatori e piattaforme, con un processo di valutazione affidato a una giuria indipendente di esperti del settore, chiamata a giudicare le candidature sulla base di risultati, innovazione e capacità di generare valore nel tempo.

Essere presenti in questo contesto significa confrontarsi con i principali player internazionali e ottenere una validazione riconosciuta a livello globale.

Otto nominations che raccontano un modello — Il dato più interessante non è soltanto il numero delle candidature, ma la loro distribuzione.

Hub Affiliations è infatti presente in categorie che coprono ambiti diversi: marketing, acquisizione utenti, servizi e sviluppo progettuale. Questo elemento suggerisce una capacità di operare su più livelli, mantenendo coerenza tra strategia ed esecuzione.

Allo stesso tempo, la presenza di Hub ADV e Famacs rafforza ulteriormente questa lettura.

Hub ADV rappresenta la componente più orientata ai servizi e allo sviluppo commerciale, mentre Famacs si posiziona nell’area marketing con un approccio operativo che integra strategia e execution. La presenza di più realtà nello stesso contesto evidenzia una struttura sempre più ampia e organizzata.

Le nuove categorie e l’evoluzione del settore — Un elemento rilevante di questa edizione è l’introduzione di nuove categorie come Marketing campaign of the year, Team achievement award e Customer acquisition partner.

Si tratta di un segnale chiaro dell’evoluzione del mercato, che oggi valorizza sempre di più:

la qualità delle strategie di marketing

la solidità dei team

la capacità di acquisire utenti in modo sostenibile

La presenza di Hub Affiliations proprio in queste categorie evidenzia un posizionamento allineato con le aree più strategiche del settore.

Le dichiarazioni — Francesco Maddalena, Founder e CEO di Hub Affiliations, commenta: “Essere presenti agli EGR B2B Awards con più nomination ha un valore particolare, perché riflette un percorso costruito nel tempo. Non è solo una questione di risultati, ma di capacità di operare su più livelli in modo coerente”.

Charles Herisson, Founder, aggiunge:“Il dato più interessante non è il numero delle candidature, ma la loro distribuzione. Essere riconosciuti in categorie diverse significa che il mercato inizia a leggere una struttura, non solo singole performance. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per costruire un ecosistema capace di integrare competenze diverse, mantenendo una direzione chiara e una visione di lungo periodo. Queste nomination rappresentano un segnale importante di questo percorso”.

Un segnale per il mercato — Nel panorama iGaming, ottenere più nominations agli EGR B2B Awards non è soltanto una questione di visibilità, ma un indicatore di posizionamento.

Un indicatore che suggerisce la capacità di operare in modo efficace su più livelli, in uno dei contesti più competitivi e selettivi del settore.